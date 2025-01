Francúzska polícia vyšetruje vyhrážky voči osobám stíhajúcim Le Penovú

Paríž 28. januára (TASR) - Francúzska polícia sa začala zaoberať vyhrážkami smrťou, ktoré dostali sudca a dvaja prokurátori podieľajúci sa na stíhaní Mariny Le Penovej zo strany Národné združenie (RN). S odvolaním sa na nemenované zdroje z polície a justície o tom v utorok informovala agentúra Reuters, píše TASR.



Podľa prieskumov verejnej mienky je Le Penová favoritkou na víťazstvo v nasledujúcich prezidentských voľbách, ktoré sa uskutočnia v apríli 2027.



Ona, RN a približne dve desiatky straníckych funkcionárov sú obvinení z presmerovania európskych fondov na vyplácanie miezd zamestnancom vo Francúzsku. Všetci tieto obvinenia odmietajú a Le Penová hovorí o politickom hone na čarodejnice.



Prokurátori Louise Neytonová a Nicolas Barret žiadajú pre Le Penovú päťročný zákaz výkonu verejných funkcií, ak ju uznajú vinnou. Proti zákazu by sa nemohla odvolať. Trojčlenná porota pod vedením sudkyne Bénédicte de Perthuisovej by mala rozsudok vyniesť 31. marca.



Polícia spustila vyšetrovanie po tom, čo sa Neytonovi, Barretovi a De Perthuisovej vyhrážali smrťou ľudia píšuci v komentároch na krajne pravicovej webovej stránke Riposte Laique (RL), uviedli pre Reuters štyri zdroje.



Agentúra dané vyhrážky preskúmala, nedokázala ale identifikovať daných komentujúcich, aby sa mohli vyjadriť. Jeden z nich pod označením "Francois Desivgnes" v komentári k článku Riposte zo 6. októbra napísal, že sudkyňa by si zaslúžila "deväťmilimetrový projektil do zátylku". Ďalší komentátor s menom "Job" uviedol, že sudkyňa by mala byť "čo najskôr odstránená".



Článok RL hovoril o údajnom "stalinistickom súdnom procese zriadenom na zničenie Národného združenia". Obsahoval aj fotografiu De Perthuisovej.



Vyhrážky momentálne podľa zdrojov vyšetruje Parížska brigáda na boj proti trestnej činnosti páchanej na fyzických osobách (BRDP). Parížska policajná prefektúra, pod ktorú patrí BRDP, potvrdila, že vyšetrovanie prebieha. Prokuratúra vo francúzskej metropole to podľa Reuters odmietla komentovať.