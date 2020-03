Francúzska polícia vysťahovala ilegálny tábor migrantov v Aubervillier

Paríž 24. marca (TASR) - Francúzska polícia v utorok vysťahovala vyše 700 migrantov zo stanového tábora v meste Aubervilliers, ležiacom v severovýchodnej časti metropolitnej oblasti Paríža, a previezla ich do hotelov a telocviční v regióne.



Ako uviedol denník Le Parisien, vypratanie stanového tábora nariadila prefektúra departementu Seine-Saint-Denis, a to najmä v súvislosti so stavom zdravotnej núdze, ktorý vo Francúzsku platí od utorka.



Migrantov vyšetria tímy z mimovládnej organizácie Lekári bez hraníc, aby sa zistili možné príznaky infekčnej choroby COVID-19.



Telocvične, kde budú migranti ubytovaní, boli zariadené tak, aby medzi lôžkami bola vzdialenosť jeden meter, čím sa zníži počet ubytovaných osôb v jednej miestnosti.



Aktivisti upozornili, že podobne nevyhovujúce hygienické podmienky sú stále aj v ilegálne postavených stanových táboroch pri meste Calais a Grande-Synthe na severe Francúzska, kde sú v táboroch stovky migrantov.