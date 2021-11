Francúzska polícia zadržala 15 osôb podozrivých z pašovania migrantov

Paríž 23. novembra (TASR) - Francúzska polícia zadržala 15 osôb podozrivých z členstva v medzinárodnom syndikáte, ktorý pomáhal ľuďom nelegálne sa preplaviť cez Lamanšský prieliv do Británie. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



Úrady všetkých 15 osôb zadržali minulý týždeň a zhabali približne 40.000 eur v hotovosti. Medzi zadržanými sú irackí Kurdi, Rumuni, Pakistanci a Vietnamci.



Tieto osoby nadviazali kontakt s migrantmi v táboroch v obci Grande-Synthe neďaleko mesta Dunkerque na severe Francúzska a viedli ich k tomu, aby na malých člnoch podnikli plavbu do Británie, uviedla polícia.



Vyšetrovanie tejto medzinárodnej siete pašerákov ľudí sa začalo v októbri 2020. Polícia uviedla, že sieť pomáhala každý mesiac minimálne 250 ľuďom preplaviť sa do Británie na malých člnoch - ktoré prepravia až 60 migrantov naraz.



Pašeráci žiadali 6000 eur za každú prepravenú osobu a ich celkové zisky dosiahli približne tri milióny eur, uviedol vo vyhlásení úrad francúzskej polície OCRIEST zameraný na nelegálnu migráciu.



Podľa francúzskych úradov sa od začiatku roka pokúsilo do Británie priplaviť 31.500 ľudí a vo vodách Lamanšského prielivu sa podarilo zachrániť 7800 osôb.



Podľa britských úradov sa tento rok nelegálne preplavilo cez Lamanšský prieliv už viac ako 25.000 ľudí. Tento počet je trojnásobne vyšší v porovnaní s rokom 2020.