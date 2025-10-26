Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zadržali podozrivých z lúpeže v Louvre

Na snímke múzeum Louvre v Paríži. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

K lúpeži došlo minulú nedeľu dopoludnia.

Autor TASR
Paríž 26. októbra (TASR) - Francúzske orgány zadržali dvoch zo štyroch mužov podozrivých z účasti na lúpeži klenotov z parížskeho múzea Louvre. V nedeľu to oznámila francúzska prokuratúra. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a AP.

Jedného z podozrivých zadržali v sobotu okolo 22.00 h na parížskom Letisku Charlesa de Gaullea. Plánoval nastúpiť do lietadla smerujúceho do zahraničia. Druhého muža zadržali krátko nato v okolí Paríža.

K lúpeži došlo minulú nedeľu dopoludnia. Štvorica páchateľov potrebovala na krádež ôsmich vzácnych šperkov v celkovej hodnote viac ako 87 miliónov eur vystavených v Apolónovej galérii len približne sedem minút. Ďalšie plány im zrejme prekazila ochranka. Na spáchanie lúpeže použili vysokozdvižný vozík, ktorý si pristavili k budove na nábreží rieky Seina.

Krádež vo Francúzsku vyvolala diskusiu o bezpečnosti kultúrnych inštitúcií. Časť cennej zbierky šperkov bola po vlámaní do Louvre z bezpečnostných dôvodov prevezená do francúzskej centrálnej banky Banque de France
.

