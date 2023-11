Francúzska polícia zadržala ľudí z jogovej sekty

Paríž 28. novembra (TASR) - Francúzska polícia v utorok zadržala 41 ľudí spojených s jogovou sektou Hnutie za duchovnú integráciu do absolútna, a to vrátane jej guru Gregoriana Bivolarua. Prokuratúra začala sektu vyšetrovať v júli pre podozrenie z únosov, znásilnení a obchodovania s ľuďmi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Do operácie, ktorá prebehla v okolí Paríža a na juhu Francúzska, polícia nasadila 175 svojich príslušníkov. Medzi zadržanými je niekoľko kľúčových členov sekty. Policajti zároveň počas operácie oslobodili 26 žien, z ktorých mnohé táto sekta zadržiavala proti ich vôli, uviedol pre AFP nemenovaný zdroj oboznámený s okolnosťami.



Podľa citovaného zdroja táto sekta vyučuje tantrickú jogu, počas ktorej jej prívrženci "manipulujú svoje obete, aby súhlasili s akýmkoľvek sexuálnym stykom". Ženy nabádajú, aby súhlasili so pohlavným stykom s vodcom hnutia a "zúčastňovali sa na platených pornografických praktikách vo Francúzsku aj v zahraničí".



Táto sekta vznikla pôvodne v Rumunsku, po rozšírení do iných krajín sa stala známa pod názvom Atman. Podľa zdroja AFP má niekoľko stoviek členov.