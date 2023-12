Francúzska polícia zadržala mužov podozrivých z pedokriminality

Paríž 9. decembra (TASR) - Francúzska polícia podnikla tento týždeň rozsiahly záťah proti osobám podozrivým zo sexuálneho zneužívania detí. Akcia sa uskutočnila v 53 zo 101 departementov v kontinentálnom Francúzsku i v zámorí a polícia počas nej zadržala 80 osôb. S odvolaním sa na vyhlásenie komisára Quentina Bevana o tom v sobotu informovala agentúra AFP.



Všetci zadržaní sú muži a ich vek sa pohybuje od 30 do vyše 60 rokov. Pochádzajú z rôzneho sociálneho prostredia: je medzi nimi poslanec miestneho zastupiteľstva, dvaja učitelia, tréneri, animátor v centre pre deti so zdravotným znevýhodnením, ale aj osoba poberajúca sociálne dávky. Bevan na margo toho uviedol, že "neexistuje žiadny typický profil páchateľa sexuálnych trestných činov".



Polícia pri pátraní odhalila v počítačoch alebo na pevných diskoch "viac ako 100.000" videí a fotografií.



Niektoré boli "extrémne násilné" a zahŕňali "sexuálne činy na bábätkách alebo deťoch, ktoré boli sexuálne zneužívané zvieratami," spresnil Bevan s tým, že "je to ten najhorší druh podlosti".



Všetci podozriví sa k činom, ktoré sa im kládli za vinu, priznali, aj keď niektorí sa ich snažili bagatelizovať alebo popierať svoju zodpovednosť.



Podľa Bevana niektorí zo zadržaných boli v čase, keď k nim prišla polícia, "v procese ničenia svojich počítačov kladivami".



Z 51 mužov predvedených pred vyšetrujúceho sudcu ich vo väzbe skončili trinásti. Na ďalších 38 bol uvalený súdny dohľad, ale boli prepustení na slobodu až do ďalšieho preskúmania dôkazov.



Vyšetrovanie prípadu pokračuje, uviedlo vo vyhlásení ministerstvo vnútra.



Podľa televízie BFM ide o jednu z najväčších policajných operácií, aké sa kedy vo Francúzsku uskutočnili.