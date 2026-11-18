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Francúzska polícia zadržala počas protestov už vyše 15.000 ľudí
Po protestoch súvisiacich s ekonomicko-sociálnou situáciou boli v 3053 prípadoch vznesené obvinenia a v 466 padli aj tresty odňatia slobody.
Autor TASR
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Paríž 18. novembra (TASR) - Francúzska polícia počas protestov proti rastúcim životným nákladom a zhromaždení stredoškolákov za uplynulé týždne zadržala približne 15.000 ľudí. V utorok to poslancom parlamentu oznámil minister spravodlivosti Gérald Darmanin, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Minister spresnil, že od 17. októbra bolo na protestoch v súvislosti s nízkymi mzdami a rastúcou infláciou, z ktorých viaceré prerástli do rozsiahlych nepokojov, zadržaných 7184 osôb. Ďalších 8000 policajti zadržali na študentských zhromaždeniach proti zlým podmienkam na školách.
Po protestoch súvisiacich s ekonomicko-sociálnou situáciou boli v 3053 prípadoch vznesené obvinenia a v 466 padli aj tresty odňatia slobody. Z toho 195 osôb putovalo priamo do väzenia a ostatní dostali podmienky.
Z celkového počtu zadržaných bolo 4523 dospelých ľudí a 2661 maloletých, pričom päť neplnoletých osôb zostáva naďalej vo väzbe.
Darmanin tiež uviedol, že približne dve tretiny všetkých zatknutí a zadržaní pripadajú na protesty zo 17. októbra, keď vo viacerých mestách prepukli aj rozsiahle nepokoje.
V prípade 8000 osôb zadržaných od septembra počas študentských protestov, podľa ministra zostali vo väzbe len traja ľudia. Ide o dospelých obvinených z napadnutia policajtov alebo učiteľov.
Minister spresnil, že od 17. októbra bolo na protestoch v súvislosti s nízkymi mzdami a rastúcou infláciou, z ktorých viaceré prerástli do rozsiahlych nepokojov, zadržaných 7184 osôb. Ďalších 8000 policajti zadržali na študentských zhromaždeniach proti zlým podmienkam na školách.
Po protestoch súvisiacich s ekonomicko-sociálnou situáciou boli v 3053 prípadoch vznesené obvinenia a v 466 padli aj tresty odňatia slobody. Z toho 195 osôb putovalo priamo do väzenia a ostatní dostali podmienky.
Z celkového počtu zadržaných bolo 4523 dospelých ľudí a 2661 maloletých, pričom päť neplnoletých osôb zostáva naďalej vo väzbe.
Darmanin tiež uviedol, že približne dve tretiny všetkých zatknutí a zadržaní pripadajú na protesty zo 17. októbra, keď vo viacerých mestách prepukli aj rozsiahle nepokoje.
V prípade 8000 osôb zadržaných od septembra počas študentských protestov, podľa ministra zostali vo väzbe len traja ľudia. Ide o dospelých obvinených z napadnutia policajtov alebo učiteľov.