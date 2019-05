Francúzska polícia zadržala podozrivých z bombového útoku v Lyone

Pri výbuchu nalej nálože utrpelo zranenia 13 ľudí.

Paríž 27. mája (TASR) - V rámci vyšetrovania bombového útoku, ku ktorému došlo v piatok v historickom centre mesta Lyon, zadržala francúzska polícia ďalšiu podozrivú osobu. Ide o matku jedného z dvojice mužov zadržaných v pondelok v súvislosti s útokom, ktorý si vyžiadal zranenia 13 ľudí.



Francúzske ministerstvo vnútra v pondelok dopoludnia informovalo o zadržaní a vzatí do väzby 24-ročného podozrivého muža - zrejme páchateľa útoku. Následne sa objavila správa o zadržaní druhej podozrivej osoby. Podľa denníka Le Monde ide o mladíka - študenta strednej školy, ktorý patrí do okruhu známych prvého zadržaného. Aj tento podozrivý bol vzatý do väzby.



Spravodajský portál LCI dodal, že 24-ročný muž bol zadržaný na autobusovej zastávke v 7. obvode Lyonu. Vyšetrovatelia zvolili tento spôsob zadržania, pretože mali obavy, že v byte v širšom okolí Lyonu, kde ho vystopovali, by sa mohla nachádzať vysoko nestabilná trhavina TATP (triperoxid acetónu), známa ako Satanova matka. Podľa portálu LCI polícia jeho byt monitorovala od nedele.



Francúzske médiá informovali, že hlavný podozrivý bol po zatknutí vzatý do väzby. Údajne je študentom informatiky. Tajné služby nemajú o ňom žiaden záznam.



Bližšie podrobnosti o zadržaných osobách neboli bezprostredne známe, dodal LCI.



Po hlavnom podozrivom zo spáchania útoku sa pátralo od piatka. Polícia vtedy zverejnila snímku zo záznamov bezpečnostnej kamery, ktorá v blízkosti miesta činu zachytila mladého muža na bicykli. V sobotu boli zverejnené ďalšie dve podobné snímky.



K zodpovednosti za bombový útok sa zatiaľ nikto neprihlásil. Nie je známy ani jeho motív a príčina výbuchu. Podľa miestnych médií ho však spôsobila tzv. balíková bomba zrejme obsahujúca skrutky, uložená pred pekárňou v centre mesta. Medzi zranenými bolo osem žien, štyria muži a jedno desaťročné dievča.



Výbuch v treťom najväčšom francúzskom meste narušil v závere kampaň pred voľbami do Európskeho parlamentu v krajine, ktoré sa konali v nedeľu.



Francúzsko je v stave vysokej pohotovosti po vlne krvavých teroristických útokov džihádistov, ktorí od roku 2015 v krajine zabili viac než 250 ľudí.