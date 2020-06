V súvislosti s násilnosťami v Dijone zadržali šesť Čečencov

Dijon 18. júna (TASR) - Francúzska polícia vo štvrtok zadržala šiestich príslušníkov čečenskej komunity podozrivých z účasti na pouličných násilnostiach, ktoré niekoľko nocí po sebe zažívalo mesto Dijon ležiace na východe krajiny. Podľa agentúry AFP o tom informovala príslušná prokuratúra. Dodala, že polícia vykonala v bydliskách zadržaných domové prehliadky.



Nepokoje v Dijone vypukli minulý piatok. Vyvolal ich útok na 16-ročného čečenského mladíka, za ktorý sa príslušníci jeho komunity začali mstiť.



Terčom "trestnej výpravy" ľudí vyzbrojených železnými tyčami a bezjbalovými pálkami, ako aj strelnými zbraňami, bola najmä dijonská štvrť Grésilles, kde žijú prevažne ľudia s nízkymi príjmami a veľká komunita ľudí pôvodom zo severnej Afriky.



Čečenci, ktorí sa zúčastnili na násilnostiach, pre francúzske médiá tvrdili, že sa zameriavajú na predajcov drog severoafrického pôvodu. Médiá následne citovali miestnych obyvateľov, ktorí sa sťažovali na pasivitu bezpečnostných zložiek, čo ich donútilo, aby sa bránili sami.



Otec mladíka, ktorého prípad vyvolal nepokoje, pre francúzske médiá uviedol, že jeho rodina čečenskú komunitu nekontaktovala. Dodal, že incident vyvolali jeho rodine neznámi ľudia, ktorí prišli do Dijonu sami od seba. "Ich reakcia (na incident) bola prehnaná," vyhlásil, pričom vyzval znepriatelené strany, aby prestali s násilím.



Kritizované úrady a bezpečnostné zložky prisľúbili tvrdú reakciu a poslali do Dijonu policajné posily. Posledné dve noci boli už v meste pokojné.



Zdroje blízke vyšetrovaniu uviedli, že podozrivé osoby boli zadržané na piatich miestach po celom Francúzsku vrátane Dijonu.



Zadržaní sú už polícii známi a sú medzi nimi aj osoby podozrivé z toho, že stoja za výzvou na organizované represálie, ktorá sa ako prvá objavila na sociálnych sieťach. Aj na tento podnet potom do Dijonu prišli Čečenci z celého Francúzska a dokonca aj zo susedného Belgicka a Nemecka.



Emigráciu Čečencov do západnej Európy vyvolali dve vojny, ktoré sa v tejto časti Kaukazu odohrali v 90. rokoch 20. storočia. Ďalší Čečenci kaukazskú republiku opustili po tom, ako sa v nej moci ujal prokremeľský líder Ramzan Kadyrov. Presné údaje o počte Čečencov žijúcich vo Francúzsku nie sú známe, keďže sú v štatistikách zahrnutí k ostatným držiteľom ruských pasov. Veľké komunity Čečencov žijú okrem Dijonu aj v Paríži a okolo juhofrancúzskeho mesta Nice.