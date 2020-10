Francúzska polícia zadržala v súvislosti s útokom na učiteľa 4 osoby

Paríž 17. októbra (TASR) - Štyri osoby, vrátane jednej maloletej, boli zatknuté po piatkovom útoku na učiteľa v blízkosti školy na parížskom predmestí, pri ktorom útočník oddelil obeti hlavu od tela. Uviedol to v noci na sobotu súdny zdroj pre agentúru AFP.



Zadržaní boli príbuzní útočníka, ktorého policajti zastrelili po vražde, ktorú prezident Emmanuel Macron označil za "islamistický teroristický útok". Prokuratúra prípad vyšetruje ako vraždu spojenú s teroristickou organizáciou.



Učiteľ dostal vyhrážky po tom, ako asi pred 10 dňami otvoril so svojou triedou diskusiu o karikatúrach islamského proroka Mohameda. Rodič jedného zo študentov podal na učiteľa v tejto súvislosti sťažnosť, no muž podozrivý z útoku na škole dieťa nemal.