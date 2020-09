Francúzska polícia zakázala demonštráciu hnutia žltých viest

Paríž 10. septembra (TASR) - Francúzska polícia zakázala plánovanú demonštráciu protivládneho protestného hnutia tzv. žltých viest, ktorá sa mala uskutočniť počas nadchádzajúceho víkendu v Paríži. Dôvodom zákazu sú obavy, že by protest mohol vyústiť do narušovania verejného poriadku, informovala agentúra Reuters.



Polícia vo štvrtkovom vyhlásení ďalej uviedla, že hnutiu zakázala aj zhromažďovanie sa na konkrétnych miestach francúzskej metropoly, ako sú bulvár Elyzejské polia, okolie budovy parlamentu či priestor pred katedrálou Notre-Dame.



Demonštranti z hnutia žltých viest na sociálnych médiách rozširujú odkazy vyzývajúce ľudí, aby sa v sobotu v Paríži zišli na proteste, hoci v meste platia reštrikcie súvisiace s koronavírusovou pandémiou.



Hnutie, pomenované podľa reflexných viest, ktoré majú demonštranti na sebe počas protestov, začalo svoju činnosť v novembri 2018 na pozadí odporu verejnosti proti zvýšeniu daní z pohonných hmôt.



Tieto dane francúzska vláda neskôr zrušila, ale hnutie pretrvalo a transformovalo sa do širšej protivládnej platformy. Demonštrácia žltých viest z 1. decembra 2018 sa skončila najhoršími nepokojmi, aké Paríž zaznamenal za niekoľko desaťročí.