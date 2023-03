Francúzska polícia zasiahla proti odporcom dôchodkovej reformy

Paríž 23. marca (TASR) - Polícia v Paríži vo štvrtok použila obušky, slzotvorný plyn a omračujúce granáty, aby rozohnala radikálnych účastníkov protestu proti dôchodkovej reforme presadenej vládou prezidenta Emmanuela Macrona, informovala agentúra Reuters.



Francúzsko vo štvrtok zažilo deviaty deň celoštátnych protestov proti zmenám v dôchodkovom systéme, pripomína TASR.



Prvé odhady policajných zložiek o účasti na protestoch v celej krajine naznačujú, že by mohla prekonať masové demonštrácie pred presadením kontroverzného zákona. Odborový zväz CGT uviedol, že len ulicami hlavného mesta pochodovalo približne 800.000 ľudí.



Podľa Reuters boli protestné pochody a zhromaždenia väčšinou pokojné. Okrem Paríža, kde anarchisti rozbíjali výklady obchodov, demolovali pouličný mobiliár a vyrabovali reštauráciu siete s rýchlym občerstvením, však polícia musela použiť slzotvorný plyn aj vo viacerých ďalších mestách vrátane Nantes a Bordeaux na západe krajiny. V meste Rennes na severozápade nasadila proti demonštrantom vodné delo.



Televízia BFM uviedla, že v Paríži bolo na políciu predvedených 21 osôb.



Agentúra AFP informovala, že na mnohých uliciach v Paríži radikáli okrem toho podpaľovali drevené palety a hromady neodvezených odpadkov, keďže v hlavnom meste štrajkujú aj smetiari. Na miestach požiarov zasahovali hasiči.



V dôsledku štrajkov bola vo štvrtok narušená vlaková a letecká doprava. Do práce nenastúpili ani učitelia a zamestnanci ďalších profesií.



Štrajky v ropných skladoch a rafinériách viedli k veľkému nedostatku benzínu na juhovýchode a západe Francúzska. Ministerstvo pre transformáciu energetiky vo štvrtok upozornilo, že dodávky pohonných látok do Paríža a na jeho letiská sú ohrozené, keďže blokády v ropných rafinériách pokračujú.



Hnev obyvateľov Francúzska vzrástol po tom, ako prezident Emmanuel Macron v stredu zopakoval, že dôchodková reforma je nevyhnutná, pričom zmeny v dôchodkovom systéme podľa neho musia "vstúpiť do platnosti do konca roka". Macron tiež vyhlásil, že je pripravený akceptovať aj fakt, že pre dôchodkovú reformu stratí popularitu.



AFP pripomenula, že podľa prieskumu verejnej mienky zverejneného v nedeľu Macronov osobný rating klesol na 28 percent, čo je najmenej od protestov hnutia tzv. žltých viest v rokoch 2018 – 19.



Macron vo svojom stredajšom vystúpení v médiách ustúpil od svojich predchádzajúcich vyjadrení, že demonštrujúce davy nemajú "žiadnu legitimitu". Tentoraz označil organizované protesty za "legitímne", avšak odsúdil násilie a blokády, ktoré bránia bežnej činnosti.



Ľudskoprávna organizácia Amnesty International medzičasom vyjadrila v súvislosti s demonštráciami vo Francúzsku znepokojenie "nad rozsiahlym používaním neprimeranej sily a svojvoľným zatýkaním, o ktorom informovali viaceré médiá".