Francúzska polícia zatkla muža podozrivého z postrelenia kňaza v Lyone

Lyon 1. novembra (TASR) - Francúzka polícia zatkla muža podozrivého zo sobotňajšieho postrelenia pravoslávneho kňaza vo francúzskom meste Lyon. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na úrad prokurátora.



"Osoba, ktorá by mohla zodpovedať popisu poskytnutému svedkami, bola umiestnená do policajnej väzby," povedal prokurátor Nicolas Jacquet. Podozrivý podľa Jacqueta počas zatýkania nemal pri sebe zbraň.



Útočník ozbrojený brokovnicou so skrátenou hlavňou postrelil kňaza gréckej národnosti, ktorý práve zatváral bránu kostola. Ten je po streľbe vo vážnom stave. Páchateľ následne z miesta činu ušiel.



Útočník kňaza dvakrát postrelil do hrude, uvádza AFP s odvolaním sa na zdroje blízke vyšetrovaniu. Motív útoku nie je známy.



Vo štvrtok 29. októbra 21-ročný Tunisan zabil v Bazilike Matky Božej v juhofrancúzskom meste Nice nožom tri osoby, z ktorých jednej oddelil hlavu od tela. Polícia páchateľa po útoku viackrát postrelila a zadržala. Momentálne je hospitalizovaný, pričom jeho stav je vážny.



V piatok 16. októbra v meste Conflans-Sainte-Honorine pri Paríži zase zavraždil čečenský moslim stredoškolského učiteľa dejepisu Samuela Patyho. K vražde došlo po tom, čo dejepisár žiakom pri výklade o slobode prejavu ukazoval karikatúry proroka Mohameda. Moslimovia veria, že akékoľvek zobrazovanie proroka Mohameda je rúhaním.



Vo Francúzsku začal platiť v piatok tzv. druhý lockdown, z ktorého však vláda vyňala až do pondelka miesta určené na bohoslužby, čím im chcel umožniť osláviť kresťanský sviatok všetkých svätých.



Francúzsko po štvrtkovom útoku v Nice vyhlásilo stav najvyššej pohotovosti a prezident Emmanuel Macron oznámil posilnenie bezpečnostných opatrení.