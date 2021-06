Francúzska polícia zlikvidovala tábor migrantov v Calais

Lille 4. júna (TASR) - Francúzska polícia vypratala v piatok nový tábor migrantov na predmestí severofrancúzskeho prístavného mesta Calais. V tábore žilo zhruba 800 ľudí, informovala agentúra AFP.



Šéf regiónu a starosta mesta Calais vo štvrtok vyzvali na likvidáciu zmieneného dočasného tábora v opustených priemyselných budovách z dôvodu nedávneho násilia a obáv z rozvíjajúceho sa polotrvalého osídlenia táborov.



Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin poďakoval bezpečnostným zložkám za zmobilizovanie a uviedol, že piatková operácia sa uskutočnila z jeho iniciatívy a so súhlasom súdu.



Minulý víkend, od piatka do pondelka, podľa britského ministerstva vnútra preplávalo z Francúzska do Spojeného kráľovstva 568 ľudí. Podľa údajov britských úradov dosiaľ od začiatku tohto roka prekonalo Lamanšský prieliv viac ako 3500 ľudí, zatiaľ čo francúzske úrady zastavili na súši aj na mori mnohé ďalšie osoby.



Calais je už dlho magnetom pre migrantov a utečencov, ktorí tam cestujú v nádeji, že sa dostanú do Británie, a to buď vlakom, trajektom alebo v poslednej čase po mori pomocou malých nafukovacích člnov.



Humanitárne organizácie tvrdia, že v provizórnych táboroch v Calais sa v súčasnosti nachádza v úbohých podmienkach bez prístupu k základnej hygiene približne 1500 migrantov.