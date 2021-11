Francúzska polícia zlikvidovala tábor migrantov

Grande-Synthe 30. novembra (TASR) - Francúzska polícia zrovnala v utorok neďaleko prístavu Dunkerque so zemou provizórny tábor, v ktorom sa skrývalo mnoho migrantov tvrdiacich, že utekajú pred vojnou, chudobou a prenasledovaním na Blízkom východe. Ich cieľom bolo dostať sa do Británie, informovala agentúra AFP.



Do tábora, ktorý vznikol pozdĺž nepoužívanej železničnej trate, vstúpili najprv ozbrojení policajti a následne pracovníci v ochranných oblekoch, ktorí strhávali stany a plastové prístrešky.



Charitatívne organizácie tvrdia, že 27 migrantov, ktorí sa minulú stredu utopili v Lamanšskom prielive, žilo pred svojou riskantnou plavbou do Británie tiež istý čas v tomto tábore.



Počet migrantov, ktorí sa pokúšajú dostať do Británie cez Lamanšský prieliv, vzrástol v roku 2021 na 25.776, pričom v roku 2020 ich bolo 8461 a rok pred tým len 1835, informovala spravodajská stanica BBC na základe údajov získaných od britského ministerstva vnútra.



Takýto nárast počtu ilegálnych migrantov rozhneval Britániu, ktorá obviňuje Francúzsko, že robí príliš málo pre zastavenie prílevu ilegálnych prisťahovalcov.



Paríž však tvrdí, že keď sa migranti dostanú k brehom prielivu, je už príliš neskoro na to, aby im francúzske zložky zabránili v pokusoch dostať sa do Británie.



Agentúra AFP informovala, že francúzska polícia pravidelne likviduje tábory, ktoré vznikajú v páse územia medzi prístavmi Calais a Dunkerque ležiacimi v departemente Nord v regióne Hauts-de-France na severe Francúzska.



Migrantov odtiaľ zvyčajne prevezú do záchytných centier roztrúsených po celom Francúzsku, kde ich úrady vyzvú, aby požiadali o azyl. Mnohí z nich sa však vrátia späť na pobrežie Lamanšského prielivu, aby sa opäť pokúšali doplávať na vratkých člnoch do Británie.