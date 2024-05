Francúzska pošta vydala známku s vôňou čerstvej bagety

Paríž 21. mája (TASR) - Francúzska pošta (La Poste) vydala poštovú známku na oslavu svetoznámej bagety, ktorú kedysi prezident Emmanuel Macron opísal ako "250 gramov mágie a dokonalosti", informoval spravodajský web France 24. Bageta, jeden zo symbolov Francúzska, bol v roku 2022 zapísaná na zoznam nehmotného dedičstva UNESCO.



Podľa parížskeho obchodu Le Carré d'encre, ktorý ju predáva, má známka dokonca aj "pekárenskú vôňu". Atrament použitý na pečiatkach totiž obsahuje mikrokapsuly, ktoré dodávajú typickú vôňu chleba po vytiahnutí z pece. Nanesená vôňa sa uvoľňuje trením lícovej strany známky.



Známku, ktorú vydala francúzska La Poste, predstavili verejnosti minulý štvrtok, na sviatok sv. Honoráta - patróna pekárov a cukrárov.



"Bageta, chlieb nášho každodenného života, symbol našej gastronómie, klenot našej kultúry," píše La Poste na svojej webovej stránke s tým, že francúzska bageta sa stala "medzinárodnou ikonou" a je "prísľubom delikátneho zmyslového zážitku".



Na známke v hodnote 1,96 eura je vyobrazená bageta ozdobená modro-bielo-červenou stuhou. Známka vyšla v náklade 594.000 výtlačkov.



Známka s bagetou nie je prvou tohto typu vydanou francúzskym poštovým úradom: vydané boli známky s vôňou čokolády, kávy, levandule a dokonca aj trávnika.



Aj napriek faktu, že sa vo Francúzsku vyrobí približne 16 miliónov bagiet za deň, tradičné pekárenské remeslo postupne mizne. Tradičné pekárne bojujú so stále silnejšou predajnou silou veľkých reťazcov a supermarketov.



Vo Francúzsku sa však naďalej uskutočňujú súťaže v pečení bagiet. Správna bageta by mala mať dĺžku 80 centimetrov a vážiť 250 gramov. Mala by mať jemnú textúru a na priereze by mala byť dostatočne nadýchaná. Samotné cesto preto musí odpočívať a zrieť aspoň 15 až 20 hodín pri teplote 4-6 stupňov Celzia.