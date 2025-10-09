< sekcia Zahraničie
Francúzska pošta vydala známku s vôňou croissantu
Známka s vôňou croissantu stojí 2,10 eura a možno ju použiť na odoslanie pošty do zahraničia. V náklade 20.000 kusov s cenou päť eur bola vydaná limitovaná edícia známky.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Valence 9. októbra (TASR) - Známky s vôňou croissantov sa v stredu na počesť tejto pochúťky objavili v poštových schránkach po celom Francúzsku. Takmer 600.000 poštových známok vzdáva hold „symbolu francúzskej gastronómie“, uviedla spoločnosť La Poste na svojej webovej stránke. TASR o tom informuje podľa správy AFP.
Vôňa masla sa šírila aj na pošte vo Valence, kde riaditeľ Anthony Richet pre agentúru AFP povedal, že je „veľmi hrdý“, že môže takéto známky predávať. Bolo to jedno z troch miest, kde nové známky predstavili už počas utorkového predpredaja. Termín sa zhodoval s národnou súťažou o najlepší maslový croissant v juhovýchodnom Francúzsku.
„Zo 400 ľudí, ktorých som mal včera, bolo päťdesiat zberateľov“ a niektorí dokonca prišli z Lyonu, povedal Richet. „Mal som k dispozícii zásobu 1000 známok a v prvý deň už bolo viac ako 400 známok preč,“ dodal.
Známka s vôňou croissantu stojí 2,10 eura a možno ju použiť na odoslanie pošty do zahraničia. V náklade 20.000 kusov s cenou päť eur bola vydaná limitovaná edícia známky.
V máji 2024 pred letnými olympijskými hrami v Paríži vydala francúzska pošta aj známky typu „zoškrab a ovoňaj“ s vôňou bagiet. Na Valentína 2025 bola pre známky použitá vôňa dezertu Ispahan (z liči, ruže a malín), ktorý vytvoril cukrár Pierre Hermé.
Vôňa masla sa šírila aj na pošte vo Valence, kde riaditeľ Anthony Richet pre agentúru AFP povedal, že je „veľmi hrdý“, že môže takéto známky predávať. Bolo to jedno z troch miest, kde nové známky predstavili už počas utorkového predpredaja. Termín sa zhodoval s národnou súťažou o najlepší maslový croissant v juhovýchodnom Francúzsku.
„Zo 400 ľudí, ktorých som mal včera, bolo päťdesiat zberateľov“ a niektorí dokonca prišli z Lyonu, povedal Richet. „Mal som k dispozícii zásobu 1000 známok a v prvý deň už bolo viac ako 400 známok preč,“ dodal.
Známka s vôňou croissantu stojí 2,10 eura a možno ju použiť na odoslanie pošty do zahraničia. V náklade 20.000 kusov s cenou päť eur bola vydaná limitovaná edícia známky.
V máji 2024 pred letnými olympijskými hrami v Paríži vydala francúzska pošta aj známky typu „zoškrab a ovoňaj“ s vôňou bagiet. Na Valentína 2025 bola pre známky použitá vôňa dezertu Ispahan (z liči, ruže a malín), ktorý vytvoril cukrár Pierre Hermé.