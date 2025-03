Francúzska pravica kritizuje verdikt nad Le Penovou

Paríž 31. marca (TASR) - Predseda francúzskej krajne pravicovej strany Národné združenie (RN) Jordan Bardella v pondelok kritizoval rozhodnutie súdu nad líderkou svojej strany Marinou Le Penovou ako nespravodlivý. Podľa webu denníka Le Monde Bardella uviedol, že týmto rozsudkom je „popravovaná aj francúzska demokracia“, píše TASR.



Súd v Paríži v pondelok uznal Le Penovú za vinnú zo sprenevery finančných prostriedkov Európskeho parlamentu (EP). S okamžitou platnosťou jej zakázal uchádzať sa o verejné funkcie. Tento zákaz potrvá päť rokov. Zároveň ju za spreneveru odsúdili na štyri roky odňatia slobody: počas dvoch rokov bude jej trest podmienečný, ďalšie dva roky má mať elektronický náramok.



Rozhodnutie súdu Le Penovej znemožní kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2027, ak sa pred ich konaním proti svojmu rozsudku úspešne neodvolá.



Odsúdenie Mariny Le Penovej je „zásahom do volebnej súťaže, ktorý zanechá nezmazateľnú škvrnu v dejinách našej demokracie“, uviedol vo vyhlásení podpredseda Národného združenia (RN) a bývalý poslanec Európskeho parlamentu Louis Aliot.



„Odsúdením Mariny Le Penovej zakázali kandidatúru (v prezidentských voľbách) favoritke všetkých prieskumov verejnej mienky,“ povedal Aliot, ktorý je tiež odsúdený v kauze parlamentných asistentov strany Národný front (FN, teraz RN).



Alliot dostal trest 18 mesiacov odňatia slobody, z toho šesť mesiacov musí stráviť s elektronickým náramkom, a tri roky zákazu politickej činnosti, čo mu umožňuje zachovať si súčasný mandát poslanca miestneho zastupiteľstva v meste Perpignan.



Le Penovej neter Marion Maréchalová, ktorá je poslankyňou Európskeho parlamentu, na margo súdneho verdiktu uviedla, že jedinou vinou Mariny Le Penovej je, že „viedla náš tábor po ceste k víťazstvu“. „To je jej jediná vina, preto bola odsúdená,“ napísala Maréchalová v statuse na sieti X.



Maréchalová dodala, že žiadny politik z pravicového spektra by „nemal predstierať, že je s týmto rozsudkom spokojný“. Pripomenula, že pred Le Penovou bol za spreneveru financií Európskeho parlamentu odsúdený aj francúzsky expremiér a prezidentský kandidát François Fillon.



Predseda strany Republikáni (LR) Éric Ciotti na sociálnej sieti X položil otázku, či „je Francúzsko stále demokraciou“.



„Favorizovaný kandidát v prezidentských voľbách nemôže kandidovať. To nie je dysfunkcia, je to systém uchvátenia moci, ktorý systematicky vylučuje každého kandidáta, ktorý je príliš napravo a ktorý je schopný zvíťaziť,“ napísal a tiež spomenul Fillonovo meno.



Predseda poslaneckého klubu LR Laurent Wauquiez považuje verdikt nad Le Penovou za „výnimočný a prísny“ a v demokracii za „nie príliš zdravý“.



Wauquiez predpokladá, že toto rozhodnutie bude mať zásadný vplyv na fungovanie demokracie vo Francúzsku, lebo „toto pravdepodobne nie je cesta, ktorou sme sa mali vydať“. Podľa jeho presvedčenia by sa politické spory mali rozhodovať pri volebných urnách, nie na súdoch.



Podobný názor zastáva aj krajne ľavicový politik Jean-Luc Mélenchon, podľa ktorého rozhodnutie o odvolaní zvoleného poslanca prináleží občanom.



Mélenchonova strana Nepoddajné Francúzsko (LFI) vo svojom vyhlásení deklarovala, že berie na vedomie rozhodnutie súdu v kauze Le Penovej. LFI zároveň avizuje, že proti RN bude bojovať i naďalej, ale nie na súdoch, ale „pri volebných urnách, ako aj v uliciach“, a to bez ohľadu na to, kto bude kandidátom RN.



Líderka Zelených Marine Tondelierová pripomenula, že Marine Le Penová svojho času v parlamente poučovala o príkladnosti charakteru, preto by mala teraz začať u seba a trest prijať.