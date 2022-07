Francúzska premiérka sľúbila dialóg, kompromisy i zásahy v energetike

Paríž 6. júla (TASR) - Francúzska premiérka Élisabeth Bornová v stredu v parlamente sľúbila dialóg a hľadanie kompromisov. Jej vláda takisto plánuje znárodniť francúzsku elektrárenskú skupinu Électricité de France (EDF), ktorá je jedným z najväčších svetových výrobcov energie. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.



"Ku každému návrhu zákona budeme pristupovať v duchu dialógu, kompromisu a otvorenosti," povedala Bornová, ktorá v parlamente predstavila priority svojej zrekonštruovanej vlády. Tá musí mať podľa jej slov "naplno pod kontrolou" výrobu a výkonnosť elektrickej energie. "Musíme zaistiť svoju zvrchovanosť, čeliac následkom vojny (na Ukrajine) a obrovským výzvam, ktoré prídu," povedala. Preto chce vláda získať 100-percentný podiel v spoločnosti EDF. V súčasnosti jej patrí 84 percent, píše AP.



Bornovej vláda sa takisto zameria na opatrenia v oblasti pracovných miest, boja proti klíme, poskytnutia rovnocenných príležitostí a podpore zvrchovanosti Francúzska v období, keď vojna na Ukrajine hlboko ovplyvňuje európske hospodárstva.



Vo štvrtok parlamentu predložia návrh zákona, ktorý by sa mal zameriavať na pomoc domácnostiam vystaveným nárastu cien energií a potravín. Takisto by mal obsahovať opatrenia v hodnote 25 miliárd eur.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok 4. júla zmenil zloženie svojej vlády. Hoci jeho vládnuca koalícia Spolu! (Ensemble!) získala vo voľbách z 19. júna najviac poslaneckých kresiel, prišla v parlamente o väčšinu a musí sa spoliehať na spojencov, aby presadila v parlamente svoje zákony.



Reorganizácia vlády bola nevyhnutná po tom, ako niektorí ministri v parlamentných voľbách prehrali vo svojich vlastných obvodoch, čo ich v súlade s politickou tradíciou prinútilo odstúpiť.



Ľavicová koalícia NUPES uviedla, že sa bude usilovať iniciovať voči premiérke hlasovanie o dôvere s cieľom vyjadriť nesúhlas s vládou. Je však nepravdepodobné, že by nedôveru v hlasovaní vyslovila viac ako polovica všetkých poslancov parlamentu, píše AP. Krajne pravicové Národné združenie (RN), ktoré je hlavnou opozičnou skupinou, už oznámilo, že jeho členovia by sa hlasovania o dôvere zdržali.