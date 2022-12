Francúzska prokuratúra nebude žiadať tresty v prípade havárie letu

Paríž 8. decembra (TASR) - Francúzska prokuratúra nebude požadovať odsudzujúce verdikty v prípade havárie lietadla z brazílskeho Ria de Janeiro do Paríža, pri ktorej v roku 2009 zahynulo všetkých 228 ľudí na palube vrátane troch Slovákov. TASR správu prevzala vo štvrtok z agentúry AFP, podľa ktorej išlo o najhoršiu leteckú katastrofu v dejinách aerolínií Air France.



Obžaloba v stredu - na záver osem týždňov trvajúceho súdneho procesu - uviedla, že nebude žiadať usvedčenie leteckej spoločnosti Air France a výrobcu lietadiel Airbus, ktoré boli v súvislosti s haváriou letu 447 obžalované z trestného činu neúmyselného zabitia.



Podľa parížskeho prokurátora Pierra Arnaudina sa vina oboch spoločností v tomto prípade zrejme nedá dokázať. "Nemôžeme požadovať odsúdenie Air France a Airbusu," povedal Arnaudin na stredajšom pojednávaní.



Trojica sudcov, ktorá bude mať v záležitosti konečné slovo, sa však pri vynesení verdiktu týmto odporúčaním prokuratúry nemusí riadiť, uvádza AFP.



Súdny proces sa začal 10. októbra tohto roku. Obe spoločnosti popierajú, že by tragédiu letu Air France 447 z 1. júna 2009 spôsobila ich nedbanlivosť. V prípade usvedčenia z neúmyselného zabitia im hrozia pokuty až do výšky 225.000 eur.



Lietadlo typu Airbus A330 sa zrútilo do vôd Atlantického oceánu, zahynulo pri tom všetkých 12 členov posádky a 216 cestujúcich. Nájdenie vraku trvalo dva roky; trosky lietadla napokon objavili v hĺbke 3900 metrov diaľkovo ovládané ponorky.



Vyšetrovatelia pôvodne dospeli k záveru, že haváriu spôsobili chybné úkony pilotov, ktorí boli dezorientovaní nesprávne fungujúcim zariadením na sledovanie rýchlosti lietadla. Vyšetrujúci sudcovia však v roku 2019 obvinenia stiahli, pričom nehodu pripísali predovšetkým chybe pilotov, čo pobúrilo rodiny obetí. Prokuratúra predmetné rozhodnutie napadla a parížsky odvolací súd vlani nariadil konanie súdneho procesu.



Spoločnosť Air France tvrdí, že príčina havárie letu 447 dodnes "zostáva záhadou" a zrejme ju spôsobila nejaká "celkom nepredvídateľná" okolnosť.