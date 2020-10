Francúzska prokuratúra potvrdila, že páchateľ útoku v Nice je Tunisan

Nice 29. októbra (TASR) – Francúzska protiteroristická prokuratúra potvrdila, že páchateľom štvrtkového útoku nožom v Bazilike Matky Božej v juhofrancúzskom meste Nice je občan Tuniska, ktorý sa dostal do krajiny z Talianska. Informovala o tom agentúra AP.



Šéf francúzskej protiteroristickej prokuratúry Jean-Francois Ricard na tlačovej konferencii povedal, že muž narodený v roku 1999 pricestoval na taliansky ostrov Lampedusa 20. septembra a 9. októbra odcestoval do Paríža. Tieto informácie o pochádzajú z dokumentu talianskeho Červeného kríža, uviedol Ricard. Útočníka podľa neho polícia ťažko zranila a nachádza sa v nemocnici.



Agentúra AFP s odvolaním sa na zdroje blízke vyšetrovaniu predtým uviedla, že páchateľom je 21-ročný Tunisan, ktorý pricestoval do Európy len pred niekoľkými týždňami.



Podľa AFP Tunisan, identifikovaný ako Bráhím Awsáwí, dorazil koncom septembra na taliansky ostrov Lampedusa, kde ho úrady umiestnili do karantény a neskôr prepustili s tým, že musí opustiť talianske územie. Do Francúzska pricestoval začiatkom októbra.



Ricard hovoril aj o detailoch útoku v bazilike, v ktorej vnútri útočník zabil ženu a muža – podľa médiá správcu kostola. Šesťdesiatročná žena, ktorej telo našli pri vstupe do chrámu, utrpela veľmi hlboké podrezanie hrdla, ako dekapitáciu, povedal prokurátor. Muž vo veku 55 rokov podľa neho tiež zomrel v dôsledku hlbokých rezných rán na krku.



Treťou obeťou je 44-ročná žena, ktorú útočník niekoľkokrát bodol. Žene sa podarilo utiecť a skryť sa v neďalekom bare, zraneniam však neskôr podľahla.



Páchateľ podľa starostu Nice vykrikoval "Alláhu akbar" (Boh je najväčší). Polícia ho po útoku postrelila a zadržala.



Podľa prokurátora tohto muža spravodajské služby nesledovali ako možnú hrozbu.