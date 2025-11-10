Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Francúzska prokuratúra požiadala o prepustenie exprezidenta Sarkozyho

Manželka bývalého francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho Carla Bruni-Sarkozyová odchádza z parížskeho súdu predtým, ako sa rozhodne o prípadnom prepustení Sarkozyho z väzenia, necelé tri týždne po tom, čo si v pondelok 10. novembra 2025 v Paríži začal odpykávať päťročný trest za zločinné sprisahanie v rámci schémy financovania svojej volebnej kampane v roku 2007 z prostriedkov z Líbye. Foto: TASR/AP

Odsúdený exprezident sa na pojednávaní zúčastnil cez telemost. Súdu povedal, že podmienky vo väzení sú náročné.

Paríž 10. novembra (TASR) - Francúzska prokuratúra v pondelok požiadala súd o prepustenie bývalého prezidenta Nicolasa Sarkozyho z väzenia. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

„Riziko kolúzie a tlaku na svedkov odôvodňuje žiadosť o prepustenie pod súdnym dohľadom,“ povedal prokurátor Damien Brunet.

Odsúdený exprezident sa na pojednávaní zúčastnil cez telemost. Súdu povedal, že podmienky vo väzení sú náročné. „Je to ťažké, veľmi ťažké, určite pre každého väzňa. Dokonca by som povedal, že je to úmorné,“ povedal. Príslušníkom väzenskej stráže sa poďakoval, keďže podľa jeho slov „urobili túto nočnú moru znesiteľnou“.

Sarkozy si má odpykať päť rokov odňatia slobody za zločinecké sprisahanie v kauze financovania svojej predvolebnej kampane z roku 2007. Proti verdiktu sa odvolal, avšak súd mu napriek tomu prikázal nastúpiť na výkon trestu. Do parížskej väznice La Santé nastúpil 21. októbra a stal sa prvým exprezidentom štátu EÚ, ktorý bol uväznený.

O podmienečné prepustenie mohol 70-ročný Sarkozy požiadať vzhľadom na svoj vek ihneď po začatí výkonu trestu. Vo Francúzsku sa takéto ustanovenie vzťahuje na väzňov vo veku 70 rokov a starších, ktorým umožňuje za určitých podmienok odpykať si trest mimo väznice.
