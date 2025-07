Francúzska prokuratúra žiada nový zatykač na Asada za chemický útok

Paríž 28. júla (TASR) - Francúzska prokuratúra v pondelok oznámila, že požiadala o vydanie nového zatykača na bývalého sýrskeho prezidenta Bašára Asada v súvislosti so smrtiacim útokom chemickými zbraňami z roku 2013. Urobila tak krátko po tom, čo francúzsky kasačný súd zrušil predošlý zatykač. Rozhodnutie o vydaní zatýkacieho rozkazu je teraz v rukách sudcov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Francúzske orgány od roku 2021 vyšetrujú podozrenie z chemického útoku, ktorý podľa amerických spravodajských služieb zabil viac ako 1000 ľudí v auguste 2013 v oblastiach Adra a Dúmá neďaleko Damasku. Neskôr sa potvrdilo, že pri útoku bol použitý plyn sarín.



Francúzsky kasačný súd minulý týždeň zrušil zatykač, ktorý Francúzsko vydalo v roku 2023 na medzičasom zosadeného sýrskeho prezidenta Asada za jeho údajnú spoluúčasť na útoku chemickými zbraňami v Sýrii. Zatykač je podľa neho neplatný, pretože súd ho vydal v čase, keď bol Asad hlavou štátu a mal medzinárodnú diplomatickú imunitu, ktorú nie je možné zrušiť.



Predsedajúci sudca však vysvetlil, že keďže Asad už nie je prezidentom, môžu byť na neho vydané nové zatykače a vyšetrovanie prípadu by mohlo pokračovať.



V januári 2025 bol vo Francúzsku na Asada vydaný aj iný zatykač pre podozrenie zo spoluúčasti na vojnových zločinoch v súvislosti s bombardovaním mesta Dará v roku 2017, pri ktorom zahynul Sýrčan francúzskeho pôvodu.



Bývalý dlhoročný prezident Sýrie v decembri ušiel do Ruska, kde dostal azyl. Urobil tak v čase vrcholiacej úspešnej ofenzívy islamistických povstalcov vedených skupinou Hajat Tahrír aš-Šám, ktorí dobyli Damask a prevzali moc v krajine.