Francúzska prvá dáma podala žalobu za tvrdenie, že je transsexuálka

Paríž 19. februára (TASR) - Francúzska prvá dáma Brigitte Macronová podala žalobu na dve ženy, ktoré o nej tvrdili, že je transsexuálka, pričom na internete sa spustila vlna fám. Tvrdenie sa začalo šíriť len niekoľko týždňov pred očakávanou kampaňou jej manžela za znovuzvolenie do prezidentského úradu. V piatok to pre tlačovú agentúru AFP povedal zdroj z právnického prostredia.



Prvé pojednávanie v prípade je stanovené na 15. júna v Paríži a bude riešiť porušenie práva na súkromie, základných ľudských práv a nezákonné použitie fotografií.



Právnik Macronovej sa odmietol k žalobe vyjadriť. Ako prvá o nej informovala televízia M6, ktorá uviedla, že žaloba bola podaná spoločne s troma deťmi Macronovej z predchádzajúceho manželstva a s jej bratom.



V posledných mesiacoch sa na sociálnych sieťach množili príspevky, že francúzska prvá dáma, rodená Brigitte Trogneuxová, je transžena, ktorej krstné meno pri narodení bolo Jean-Michel.



Jedna z dvoch žien, proti ktorým je žaloba podaná, sa sama vyhlasuje za duchovné médium a druhá je nezávislá novinárka. Obe zverejnili fámu vlani v decembri na webovej stránke YouTube a pridali aj fotografie prezidentovej manželky a jej rodiny.



Tento príspevok sa objavil zároveň s vlnou odkazov pod hashtagom #JeanMichelTrogneux na Twitteri a na ďalších sociálnych sieťach.



Vzťah Emmanuela Macrona s manželkou staršou o 24 rokov - s ktorou sa zoznámil, keď bola učiteľka a on iba tínedžer - vyvoláva pozornosť médií vo Francúzsku aj v zahraničí.



Manželia nie sú prvýkrát terčom fám o pohlaví či sexuálnej orientácii: počas prezidentskej kampane v roku 2017 Macron popieral tvrdenia o svojej údajnej homosexualite.