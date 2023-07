Francúzska spoločnosť,ktorá v Nigeri ťaží urán,aktivovala krízový štáb

Niamey/Paríž 31. júla (TASR) - Francúzska ťažobná spoločnosť Orano, ktorá má v Nigeri tri uránové bane, po minulotýždňovom prevrate v tejto západoafrickej krajine aktivovala svoj krízový štáb. Napriek tamojšej politickej kríze však nateraz pokračuje v ťažbe, informoval v pondelok na svojom webe denník Le Monde.



Orano, predtým známa pod názvom Areva, pôsobí v Nigeri už takmer 50 rokov. V Nigeri má tri bane na urán, pričom v prevádzke je len jedna z nich.



Hovorkyňa spoločnosti spresnila, že zamestnanci spoločnosti pôsobiaci priamo v metropole Niamey pracujú z domu, zatiaľ čo v ťažobnom závode Arlit "nedošlo k žiadnej zmene, situácia je normálna". Ochranu ťažobných lokalít podľa nej zaisťuje rovnako ako doteraz "približne 300 nigerských vojakov".



Spoločnosti Orano výrazne posilnila svoje bezpečnostné opatrenia po únose svojich siedmich svojich zamestnancov organizáciou al-Káida v islamskom Maghrebe (AQIM), ku ktorému došlo v septembri 2010.



Napriek týmto opatreniam vlani v máji preventívne - po hrozbe skupiny džihádistov - evakuovala 16 svojich zahraničných zamestnancov pracujúcich v banských lokalitách - do nigerskej metropoly Niamey.



Miestne médiá vtedy informovali, že "ozbrojené osoby" presúvajúce sa "na desiatkach motoriek" sa miestnych vypytovali, či sú v meste Arlit "občania Západu".



Podľa francúzskej televízie TF1 je Niger pre Európsku úniu hlavným dovozcom prírodného uránu: agentúra EURATOM (ESA) uvádza, že Niger v roku 2021 zabezpečoval 24,2 percenta dodávok, čím predbehol Kazachstan a Rusko. Tieto tri krajiny pokrývajú spolu 66,94 percent celkovej spotreby uránu v členských štátoch EÚ s jadrovými elektrárňami.



Vo Francúzsku, ktoré má 56 jadrových reaktorov a urán pre ne dováža zo zahraničia, je podiel uránu dovezeného z Nigeru nižší: podľa Stéphana Lhomma, riaditeľa Observatoire du Nucléaire, v súčasnosti predstavuje 15 percent celkového dovozu uránu.



Hoci Niger zostáva významným dodávateľom uránu do Francúzska, už nie je hlavným, pretože Francúzsko svojich dodávateľov diverzifikuje, konštatovala televízia TF1.



Ešte pred tým, ako sa francúzske jednotky vlani stiahli z afrického štátu Mali, Lhomme pre TF1 povedal, že ich prítomnosť v Saheli je určená práve na "zabezpečenie dodávok uránu pre francúzske elektrárne v baniach na severe Nigeru - púštnej oblasti, ktorú od Mali oddeľuje len čiara na mapách".



Nigerská vláda a spoločnosť Orano predĺžili ťažbu v bani Somair v severnom Nigeri do roku 2040. Zmluva o tom bola podpísaná v máji - sotva dva mesiace pred prebiehajúcim vojenským pučom.