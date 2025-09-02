< sekcia Zahraničie
Francúzska strana RN sa pripravuje na potenciálne predčasné voľby
Opozícia vyhlásila, že 8. septembra prostredníctvom hlasovania o dôvere zvrhne menšinovú vládu.
Autor TASR
Paríž 2. septembra (TASR) - Najväčšia francúzska opozičná strana Národné združenie (RN) v pondelok uviedla, že sa pripravuje na potenciálne predčasné voľby. Podľa nej snahy súčasného premiéra Francoisa Bayroua o odvrátenie pádu vlády zlyhajú, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
Opozícia vyhlásila, že 8. septembra prostredníctvom hlasovania o dôvere zvrhne menšinovú vládu. Bayrou v pondelok následne začal sériu rokovaní s opozičnými stranami, aby sa pokúsil zabrániť pádu vlády. Ak neuspeje v buducotýždňovom hlasovaní, prezident Emmanuel Macron môže okamžite vymenovať nového premiéra, požiadať Bayroua, aby dočasne zotrval vo funkcii alebo vypísať predčasné parlamentné voľby. Macron však už minulý mesiac vylúčil možnosť volieb.
Predseda RN Jordan Bardella v pondelok povedal, že sa treba pripraviť na všetko, aj na „návrat k volebným urnám a rozpustenie Národného zhromaždenia“. Bardella vystúpil pred zasadnutím strany, ktorého cieľom bola príprava RN na parlamentné voľby. Podľa jeho slov si už strana vybrala 85 percent svojich kandidátov. Bývalá predsedníčka RN Marine Le Penová povedala, že sa spolu s Bardellom v utorok stretnú s premiérom, no od stretnutia nič neočakávajú.
Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že ani nové voľby by žiadnej strane v parlamente nezabezpečili väčšinu, no RN by sa pravdepodobne posilnila oproti súčasnosti, píše Reuters.
Le Penová bola v marci odsúdená za spreneveru fondov EÚ a preto nesmie kandidovať. V prípade predčasných volieb by sa preto nedostala do parlamentu. Proti rozsudku sa odvolala, no o odvolaní sa pravdepodobne nerozhodne skôr ako v lete 2026.
Opozícia vyhlásila, že 8. septembra prostredníctvom hlasovania o dôvere zvrhne menšinovú vládu. Bayrou v pondelok následne začal sériu rokovaní s opozičnými stranami, aby sa pokúsil zabrániť pádu vlády. Ak neuspeje v buducotýždňovom hlasovaní, prezident Emmanuel Macron môže okamžite vymenovať nového premiéra, požiadať Bayroua, aby dočasne zotrval vo funkcii alebo vypísať predčasné parlamentné voľby. Macron však už minulý mesiac vylúčil možnosť volieb.
Predseda RN Jordan Bardella v pondelok povedal, že sa treba pripraviť na všetko, aj na „návrat k volebným urnám a rozpustenie Národného zhromaždenia“. Bardella vystúpil pred zasadnutím strany, ktorého cieľom bola príprava RN na parlamentné voľby. Podľa jeho slov si už strana vybrala 85 percent svojich kandidátov. Bývalá predsedníčka RN Marine Le Penová povedala, že sa spolu s Bardellom v utorok stretnú s premiérom, no od stretnutia nič neočakávajú.
Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že ani nové voľby by žiadnej strane v parlamente nezabezpečili väčšinu, no RN by sa pravdepodobne posilnila oproti súčasnosti, píše Reuters.
Le Penová bola v marci odsúdená za spreneveru fondov EÚ a preto nesmie kandidovať. V prípade predčasných volieb by sa preto nedostala do parlamentu. Proti rozsudku sa odvolala, no o odvolaní sa pravdepodobne nerozhodne skôr ako v lete 2026.