Francúzska tajná služba odmieta Durovove tvrdenia o Telegrame

Paríž 19. mája (TASR) - Francúzska zahraničná spravodajská služba (DSGE) v pondelok kategoricky odmietla obvinenia zakladateľa komunikačnej platformy Telegram Pavla Durova, z ktorých vyplýva, že ho riaditeľ DGSE nedávno požiadal, aby na svojej sociálnej sieti „umlčal“ prokonzervatívne účty z Rumunska. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.



Durov toto obvinenie zverejnil v čase, keď v Rumunsku vrcholilo hlasovanie v druhom kole prezidentských volieb, z ktorého vyšiel ako víťaz nezávislý kandidát Nicušor Dan.



Kým vo svojom prvom príspevku Durov písal len o „západoeurópskej vláde“ a vyzval svojich odberateľov, aby hádali ktorej, pričom im ako indíciu poskytol emoji v podobe bagety, v neskoršom príspevku na sieti X tvrdil, že riaditeľ DGSE Nicolas Lerner ho na jar pri stretnutí v hoteli Crillon požiadal, „aby pred voľbami zablokoval konzervatívne hlasy v Rumunsku“. Durov dodal, že túto žiadosť odmietol.



Durovovo tvrdenie zverejnil na sieti X aj americký miliardár Elon Musk - jedna z rôznych vplyvných osobností americkej pravice, ktoré obvinili európske štáty z potláčania slobody prejavu. Musk k Durovovmu statusu pripojil ako komentár citoslovce: „Wow“, uviedla agentúra Reuters.



Durov nevysvetlil, prečo so svojimi obvineniami na adresu Francúzska čakal až do záverečnej fázy druhého kola prezidentských volieb v Rumunsku. Platforma Telegram na žiadosti o komentár zo strany viacerých novinárov - napríklad aj denníka Le Monde - nereagovala.



Generálne riaditeľstvo pre bezpečnosť a obranu (DGSE) vo vyhlásení pre médiá v pondelok deklarovalo, že „rázne popiera obvinenia“, že by bolo žiadalo o zablokovanie účtov súvisiacich s akýmkoľvek volebným procesom.



Služba DGSE súčasne pripomenula, že v posledných rokoch bola niekoľkokrát nútená priamo kontaktovať Pavla Durova, „aby mu dôrazne pripomenula zodpovednosť jeho spoločnosti a jeho osobnú zodpovednosť za predchádzanie hrozbám terorizmu a detskej pornografie“.



Na šírenie dezinformácií v deň volieb v Rumunsku upozornilo aj tamojšie ministerstvo zahraničných vecí. Spresnilo, že na sociálnej sieti Telegram a iných platformách sa šíri kampaň, ktorej cieľom je ovplyvniť prebiehajúci volebný proces. Úrady podľa neho takéto praktiky očakávali a dezinformácie promptne vyvracali.



Rumunská vláda ešte predtým v nedeľu reagovala na video zverejnené na platforme TikTok, v ktorom sa tvrdilo, že v Rumunsku hliadkujú francúzski žandári oblečení v rumunských uniformách, čo údajne svedčí o tom, že v krajine prebieha štátny prevrat.



Prvé kolo prezidentských volieb v Rumunsku bolo v decembri 2024 zrušené Najvyšším súdom pre podozrenia zo závažných pokusov o manipuláciu s verejnou mienkou, a to prostredníctvom falošných účtov a platených influencerov. Podľa zistení úradov z tejto kampane profitoval ultrakonzervatívny kandidát Calin Georgescu.



Súd v Rumunsku následne Georgescovi zakázal opätovnú kandidatúru. V rámci vyšetrovania boli potom pri policajných prehliadkach u ľudí z jeho blízkeho okolia nájdené veľké sumy finančnej hotovosti i mnoho zbraní.



V opakovaných voľbách za krajnú pravicu - aj s Georgescovou podporou - kandidoval George Simion. Kým z prvého kola hlasovania 18. mája vyšiel ako víťaz, v druhom kole prehral s nezávislým proeurópskym kandidátom Nicušorom Danom.