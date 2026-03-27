Francúzska televízia čelí kritike pre rozhovor s Lavrovom
France 2 odvysielala vo štvrtkových večerných správach 10 minút z prednahraného rozhovoru a celý asi hodinový rozhovor zverejnila online.
Autor TASR
Paríž 27. marca (TASR) - Francúzska verejnoprávna televízia France 2 čelí kritike pre odvysielanie rozhovoru s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy agentúry AFP.
France 2 odvysielala vo štvrtkových večerných správach 10 minút z prednahraného rozhovoru a celý asi hodinový rozhovor zverejnila online. Lavrov v ňom hovoril napríklad o úmysle Ruska brániť medzinárodné právo a za jeho porušenie označil americko-izraelské útoky v Iráne.
Napriek štyrom rokom vojny na Ukrajine však odmietol, že by tam Rusko porušovalo medzinárodné právo a trval na tom, že jeho sily nikdy neútočili „výlučne na civilné“ ciele.
Ukrajinský veľvyslanec vo Francúzsku Vadym Omelčenko na sociálnej sieti X napísal, že ľudia sa musia čudovať, prečo dala francúzska televízia priestor „vojnovému zločincovi“. Viacerí odborníci pre agentúru AFP rozhovor označili za „hanebný“ či „katastrofu“.
Minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot vyjadril poľutovanie nad tým, že Lavrov „mohol pokojne šíriť svoju propagandu“ v televízii. „Nie, Rusko neobhajuje medzinárodné právo - ani v Iráne, ani na Ukrajine, ani nikde inde,“ odpovedal na novinársku otázku na okraji stretnutia ministrov skupiny G7 s odvolaním sa na udalosti z ukrajinskej Buče v roku 2022 a obliehanie mesta Mariupol.
France 2 odvysielala vo štvrtkových večerných správach 10 minút z prednahraného rozhovoru a celý asi hodinový rozhovor zverejnila online. Lavrov v ňom hovoril napríklad o úmysle Ruska brániť medzinárodné právo a za jeho porušenie označil americko-izraelské útoky v Iráne.
Napriek štyrom rokom vojny na Ukrajine však odmietol, že by tam Rusko porušovalo medzinárodné právo a trval na tom, že jeho sily nikdy neútočili „výlučne na civilné“ ciele.
Ukrajinský veľvyslanec vo Francúzsku Vadym Omelčenko na sociálnej sieti X napísal, že ľudia sa musia čudovať, prečo dala francúzska televízia priestor „vojnovému zločincovi“. Viacerí odborníci pre agentúru AFP rozhovor označili za „hanebný“ či „katastrofu“.
Minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot vyjadril poľutovanie nad tým, že Lavrov „mohol pokojne šíriť svoju propagandu“ v televízii. „Nie, Rusko neobhajuje medzinárodné právo - ani v Iráne, ani na Ukrajine, ani nikde inde,“ odpovedal na novinársku otázku na okraji stretnutia ministrov skupiny G7 s odvolaním sa na udalosti z ukrajinskej Buče v roku 2022 a obliehanie mesta Mariupol.