Médiá: Malijské úrady i Rusko bránia vyšetreniu masakru 300 civilistov

Malijskí vojaci, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Bamako/Paríž 11. apríla (TASR) - Úrady afrického štátu Mali bránia mierovým jednotkám z misie OSN (MINUSMA) v prístupe do dediny Moura, kde koncom marca údajne došlo k masakru 300 civilistov.Informoval o tom v pondelok francúzsky denník Libération pričom dodal, že o udalostiach, ktoré sa v tejto stredomalijskej obci odohrali v dňoch 27.–31. marca, existujú dve diametrálne odlišné verzie a nateraz nedošlo k nezávislému vyšetrovaniu, ktoré by odhalilo pravdu.Podľa ľudskoprávnych organizácií, ako je Human Rights Watch (HRW), bola Moura dejiskom masakry civilistov spáchanej malijskými vojakmi a príslušníkmi polovojenských oddielov.Očití svedkovia tieto oddiely označili za tzv. Vagnerovu skupinu (v zahraničí známa pod označením Wagner Group) – fakticky súkromnú armádu, ktorá podľa Západu bojuje za záujmy Kremľa v rôznych zónach konfliktov vo svete.Aj svedkovia, ktorých kontaktoval denník Libération, potvrdzujú popravy neozbrojených civilistov.Malijská armáda priznáva, že v danej oblasti vykonala pozemnú a leteckú operáciu, pričom však tvrdí, že jej obeťami boli príslušníci teroristických zoskupení. Podľa oficiálnej bilancie boloa ďalších 51 ich bolo zadržaných.Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian v piatok spochybnil verziu túto malijských úradov a vyzval na vyšetrovanie vedené OSN.Návrh na nezávislé vyšetrovanie v Moure, o ktoré Bezpečnostnú radu OSN požiadalo Francúzsko, pri hlasovaní v sobotu Rusko zablokovalo svojím vetom.Denník Libération pripomenul, že ruské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení z minulého piatka zablahoželalo Mali knad terorizmom. Obvinenia z masakry civilistov malijskými silami, ako aj tvrdenia o zapojení ruských žoldnierov označilo za dezinformáciu.Bamako popiera prítomnosť žoldnierov z Vagnerovej skupiny v Mali, priznáva iba prítomnosť ruských, ktorí v krajine pôsobia na základe bilaterálnej dohody o spolupráci s Moskvou zo 60. rokov minulého storočia.HRW vo svojej správe uviedla, že malijskí vojaci a zahraniční bojovníci popravili medzi 27. a 31. marcom v Moure údajne asi 300 civilistov. Malijské sily operovali spoločne so zahraničnými vojakmi, o ktorých sa podľa HRW predpokladá, že sú Rusi, pretože výpovede svedkov o nich hovoria ako o nefrankofónnych.Donedávna v Mali v rámci protidžihádistickej misie v subsaharskej oblasti Sahel pôsobili aj francúzski vojaci, ale prezident Emmanuel Macron vo februári oznámil ich odsun.