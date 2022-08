Francúzska turistka utrpela zranenia pri útoku ľadového medveďa

Oslo 8. augusta (TASR) - Francúzsku turistku napadol v pondelok na nórskom súostroví Špicbergy ľadový medveď. Žena pri incidente utrpela len ľahšie zranenia, uviedli miestne úrady. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Francúzka bola členkou výpravy 25 turistov, ktorí na Špicbergoch stanovali.



Šéf miestnej polície Stein Olav Bredli uviedol, že do ich stanového tábora vnikol v ranných hodinách medveď biely a spôsobil Francúzke poranenie ramena. Do nemocnice ju previezli vrtuľníkom a nie je v ohrození života.



Medveď z tábora ušiel, keď na neho začali strieľať. Utrpel pritom vážne zranenie, pre ktoré ho museli utratiť.



Na Špicbergoch je mimo mestských oblastí povinné nosiť so sebou zbraň práve z dôvodu hroziacich útokov medveďov bielych. Samci môžu vážiť 300 – 600 kilogramov, samice približne o polovicu menej, píše AFP.



V roku 2015 sa podľa oficiálnych údajov na Špicbergoch nachádzalo 1000 ľadových medveďov. Tieto živočíchy patria od roku 1973 k chráneným druhom.



Od roku 1971 usmrtili medvede na tomto súostroví šesť osôb. Doposiaľ poslednou obeťou takéhoto útoku sa v roku 2020 stal 38-ročný Holanďan.



Podľa odborníkov sa medvede biele sťahujú do blízkosti obývaných oblastí, kde si hľadajú alternatívne zdroje obživy. V dôsledku roztápania morského ľadu totiž prichádzajú o možnosť loviť tulene, ktoré sú ich prirodzeným zdrojom potravy.