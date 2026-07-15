< sekcia Zahraničie
Francúzska univerzita Sciences Po zvažuje otvorenie kampusu v Bruseli
V dokumente zároveň navrhujú ďalšie kroky na posilnenie postavenia Sciences Po v európskom priestore, napríklad vytvorením ocenenia pre významného európskeho mysliteľa.
Autor TASR
Brusel 15. júla (TASR) - Francúzska univerzita Sciences Po zvažuje otvorenie svojho kampusu v Bruseli. Argumentuje pritom, že neoficiálne hlavné mesto Európskej únie „paradoxne“ nemá vlastnú elitnú akademickú inštitúciu, informovala agentúra Reuters.
Brusel podľa interného dokumentu, ktorý získal portál Politico, výrazne zaostáva v zastúpení prestížnych vysokých škôl. V 18-stranovej správe sa uvádza, že Sciences Po v Bruseli chýba napriek veľkému počtu jej absolventov, ktorí pôsobia v inštitúciách EÚ.
Jedným z riešení by podľa dokumentu mohlo byť vytvorenie bruselského kampusu, ktorý by sa špecializoval na výskum na úrovni Únie a na prípravu budúcich generácií európskych úradníkov.
Autori správy porovnávajú situáciu v Bruseli s Washingtonom, kde sídlia prestížne školy ako Georgetown University či Johns Hopkins University School of Advanced International Studies. Centrum politickej moci EÚ podľa nich podobnú inštitúciu nemá, aj keď „všetci aktéri diskusie sa nachádzajú práve tam“.
V dokumente zároveň navrhujú ďalšie kroky na posilnenie postavenia Sciences Po v európskom priestore, napríklad vytvorením ocenenia pre významného európskeho mysliteľa.
Francúzska škola návrh pripravuje aj s ohľadom na konkurenciu. Študenti so záujmom o európske témy si podľa správy „spontánne nevyberajú Sciences Po“, ale častejšie smerujú na College of Europe v belgických Brugách alebo na London School of Economics and Political Science. Nový kampus v Bruseli by mal pomôcť prilákať ich späť.
Vedenie existujúcej fakulty Sciences Po v Bruseli reagovalo na návrh rezervovane. „Takéto projekty sme už videli a mnohé z nich neboli úspešné,“ uviedol pre belgický denník La Libre dekan Fakulty filozofie a spoločenských vied Université Libre de Bruxelles Jean-Benoît Pilet.
Citovanú správu vypracoval 38-členný výbor univerzity, v ktorom pôsobia napríklad bývalá francúzska ministerka pre európske záležitosti Laurence Booneová, bývalý taliansky premiér Enrico Letta, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu Philippe Aghion či spisovateľ Giuliano da Empoli. Dokument ako prvý zverejnil francúzsky denník Les Echos.
Brusel podľa interného dokumentu, ktorý získal portál Politico, výrazne zaostáva v zastúpení prestížnych vysokých škôl. V 18-stranovej správe sa uvádza, že Sciences Po v Bruseli chýba napriek veľkému počtu jej absolventov, ktorí pôsobia v inštitúciách EÚ.
Jedným z riešení by podľa dokumentu mohlo byť vytvorenie bruselského kampusu, ktorý by sa špecializoval na výskum na úrovni Únie a na prípravu budúcich generácií európskych úradníkov.
Autori správy porovnávajú situáciu v Bruseli s Washingtonom, kde sídlia prestížne školy ako Georgetown University či Johns Hopkins University School of Advanced International Studies. Centrum politickej moci EÚ podľa nich podobnú inštitúciu nemá, aj keď „všetci aktéri diskusie sa nachádzajú práve tam“.
V dokumente zároveň navrhujú ďalšie kroky na posilnenie postavenia Sciences Po v európskom priestore, napríklad vytvorením ocenenia pre významného európskeho mysliteľa.
Francúzska škola návrh pripravuje aj s ohľadom na konkurenciu. Študenti so záujmom o európske témy si podľa správy „spontánne nevyberajú Sciences Po“, ale častejšie smerujú na College of Europe v belgických Brugách alebo na London School of Economics and Political Science. Nový kampus v Bruseli by mal pomôcť prilákať ich späť.
Vedenie existujúcej fakulty Sciences Po v Bruseli reagovalo na návrh rezervovane. „Takéto projekty sme už videli a mnohé z nich neboli úspešné,“ uviedol pre belgický denník La Libre dekan Fakulty filozofie a spoločenských vied Université Libre de Bruxelles Jean-Benoît Pilet.
Citovanú správu vypracoval 38-členný výbor univerzity, v ktorom pôsobia napríklad bývalá francúzska ministerka pre európske záležitosti Laurence Booneová, bývalý taliansky premiér Enrico Letta, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu Philippe Aghion či spisovateľ Giuliano da Empoli. Dokument ako prvý zverejnil francúzsky denník Les Echos.