Francúzska Ústavná rada vydá verdikt o zákone o dôchodkoch 14. apríla

Paríž 29. marca (TASR) - Rozhodnutie o tom, či je zákon o reforme dôchodkového systému vo Francúzsku v súlade s ústavou, zverejní tamojšia Ústavná rada 14. apríla. V tento deň oznámi aj svoj verdikt o návrhu na vypísanie referenda o posunutí zákonného veku odchodu do dôchodku na 64 rokov.



Na základe vyhlásenia Ústavnej rady o tom v stredu informovala agentúra Reuters, ktorej správu prevzala aj TASR.



Zákon o financovaní sociálneho zabezpečenia bol prijatý 16. marca - bez hlasovania v Národnom zhromaždení, a to vďaka tomu, že vláda aktivovala článok 49.3 francúzskej ústavy. Ten vláde umožňuje schváliť niektoré zákony bez hlasovania v dolnej komore parlamentu.



Proti hlavnému ustanoveniu tohto zákona - posunutiu zákonného veku odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov - sa vo Francúzsku od januára konajú odborárske štrajky a masové pouličné protesty. Ich ďalšie kolo avizovali odborári na 6. apríla.



Na Ústavnú radu sa po schválení zákona o dôchodkovej reforme obrátila premiérka Élisabeth Bornová, viac ako 60 poslancov Národného zhromaždenia a viac ako 60 poslancov Novej ekologickej a sociálnej ľudovej únie (NUPES), ako aj skupina viac ako 60 ľavicových senátorov.



Zároveň 252 poslancov a senátorov predložilo Ústavnej rade návrh na konanie referenda, ktorého cieľom je "potvrdiť, že zákonný vek odchodu do dôchodku nemôže byť stanovený na viac ako 62 rokov."



Agentúra Reuters dodala, že odbory žiadajú prezidenta Emmanuela Macrona, aby zákon o dôchodkovej reforme stiahol alebo pozastavil, aby sa situácia v krajine upokojila.



Vláda uviedla, že je ochotná hovoriť s odbormi, ale o iných témach, a neustále tvrdí, že v otázke veku odchodu do dôchodku sa jej stanovisko nemení. Premiérka Borneová navrhla odborárom stretnutie na budúci pondelok a utorok.



Návrh zákona o dôchodkovej reforme bol síce prijatý, ale zatiaľ nebol zverejnený - čaká sa práve na jeho preskúmanie Ústavnou radou, dodal Reuters.