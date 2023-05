Francúzska Ústavná rada zamietla žiadosť na referendum o dôchodkoch

Paríž 4. mája (TASR) - Francúzska Ústavná rada zamietla v stredu už druhú žiadosť odporcov kontroverznej dôchodkovej reformy na vypísanie referenda o tejto otázke. Informuje o tom agentúra DPA s tým, že odporcovia tejto nepopulárnej reformy majú teraz, napriek pokračujúcim protestom, už len veľmi málo vyhliadok na jej zvrátenie.



Ústavná rada, ktorá je najvyššou súdnou inštanciou vo Francúzsku, zamietla už v polovici apríla - ako neprípustnú - obdobnú žiadosť o referendum na zastropovanie veku odchodu do dôchodku na 62 rokov. Konštatovala vtedy, že reforma je v princípe v súlade s ústavou. Úspech druhého takéhoto návrhu na referendum sa preto ani teraz neočakával, komentuje DPA.



Cieľom reformy, ktorú presadil francúzsky prezident Emmanuel Macron, je od 1. septembra postupne zvyšovať vek odchodu do dôchodku zo súčasných 62 na 64 rokov.



Macronova centristická vláda už podľa DPA považuje dôchodkovú reformu za "hotovú vec". Vplyvné odborové zväzy a niektorí opoziční politici sa však stále nevzdali nádeje na zvrat: ich cieľom je zabrániť v implementácii schválených zmien dôchodkového systému, ktoré sa majú začať uplatňovať od 1. septembra.



Podľa prieskumov verejnej mienky sú až dve tretiny Francúzov proti tomu, aby museli pracovať o dva roky dlhšie; počet účastníkov protestov však postupne klesá.



Dosiaľ posledné veľké protesty proti dôchodkovej reforme sa konali v pondelok, pri príležitosti Sviatku práce, keď do ulíc francúzskych miest vyšli desaťtisíce ľudí. Francúzske odborové zväzy zároveň vyhlásili ďalší deň protestov na 6. júna.