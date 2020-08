Francúzska vedecká rada varuje pred stratou kontroly nad koronavírusom

Paríž 4. augusta (TASR) - Francúzsko by mohlo "v ktoromkoľvek okamihu" stratiť kontrolu nad šírením koronavírusu. S týmto varovaním prišla v utorok vládna vedecká rada pre šírenie choroby COVID-19 v súvislosti s informáciami, že vo Francúzsku prvýkrát od apríla zaznamenali nárast počtu pacientov nakazených koronavírusom a vyžadujúcich intenzívnu starostlivosť.



Súčasný nárast podľa rady korešponduje s pohybom obyvateľstva počas dovoleniek, ale aj s postupným čoraz benevolentnejším prístupom k rešpektovaniu odporúčaní týkajúcich sa zachovávania fyzického odstupu či nosenia rúšok. Vedecká rada poukázala najmä na to, že tieto odporúčanie nerešpektujú najmä mladí ľudia, preto odporučila práve na nich zamerať informačnú kampaň.



Vedecká rada uviedla, že pokiaľ ide o epidémiu, "súčasná rovnováha je krehká". Varovala, že súčasný stabilizovaný stav, keď sú v krajine identifikované ohniská nákazy, sa môže kedykoľvek zmeniť na menej kontrolovaný scenár, aký teraz zažíva napríklad Španielsko.



Rada upozornila na riziko vysokej aktivácie koronavírusu SARS-CoV-2 na jeseň tohto roku, pričom pripomenula, že z krátkodobého hľadiska je udržanie kontroly na epidemiologickou situáciou do veľkej miery v rukách občanov.



Tento aspekt v utorok zdôraznil aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý verejnosť vyzval, aby zostala "ostražitá" a naďalej rešpektovala opatrenia zavedené v snahe spomaliť alebo obmedziť šírenie koronavírusu. V tomto zmysle sa v pondelok vyjadril aj francúzsky premiér Jean Castex.



Vedecká rada sa vo svojich odporúčaniach zasadzuje za zintenzívnenie informačných kampaní pre verejnosť, ale "zameraných najmä na mladých".



Tieto kampane musia zahŕňať aj používanie mobilovej aplikácie StopCovid, ktorá podľa vedeckej rady môže "zohrávať dôležitú úlohu pri kontrole epidémie v prípade jej obnovenia - za predpokladu, že ju ľudia budú mať stiahnutú".



Rada tiež apelovala na príslušné úrady, aby v súvislosti s šírením koronavírusu pripravili plány prevencie pre najväčšie a najhustejšie osídlené aglomerácie či na domácu karanténu.



Vedecká rada pripustila, že nosenie rúšok vo vnútri uzavretých verejných priestorov by sa mohlo rozšíriť na všetky verejné priestory.



Agentúra AFP pritom pripomenula, že takéto opatrenie v uplynulých dňoch z vlastnej iniciatívy prijalo už viacero francúzskych miest. V utorok o vydanie takého nariadenia požiadala parížsku prefektúru aj primátorka francúzskej metropoly Anne Hidalgová.