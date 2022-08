Francúzska vedkyňa je po pár dňoch na slobode opäť vo väzení

Paríž 15. augusta (TASR) - Francúzska vedkyňa iránskeho pôvodu Fariba Adelkhahová, ktorá si v Iráne odpykáva trest za údajné sprisahanie proti národnej bezpečnosti, sa po krátkom prepustení na slobodu opäť musela vrátiť do väzenia. Podľa pondelkovej správy agentúry AFP to uviedli jej podporovatelia.



Adelkhahová mohla minulý týždeň na päť dní opustiť teheránsku väznicu Evín.



Nádeje, že toto opatrenie bude predĺžené, sa nenaplnili, uviedla jej podporná skupina vo vyhlásení zverejnenom v nedeľu neskoro večer.



"Bohužiaľ, päťdňové Faribino voľno nebolo predĺžené ani zmenené na domáce väzenie," uvádza sa v ňom.



Aktivisti tvrdia, že Teherán zadržiava najmenej 20 cudzích štátnych príslušníkov a štátnych príslušníkov s dvojitým občianstvom, a to na základe ničím nepodložených obvinení. Podľa AFP ide o súčasť snáh Iránu vynútiť si takýmto braním rukojemníkov ústupky od Západu.



Adelkhahovej dočasné prepustenie z väzenia prišlo v rozhodujúcom období, keď Teherán posudzuje konečný návrh Európskej únie zameraný na záchranu dohody o iránskom jadrovom programe medzi svetovými mocnosťami a Iránom z roku 2015.



Adelkhahovú, odborníčku na šiitský islam a vedúcu výskumu na parížskej univerzite Sciences Po, zatkli v júni 2019 spolu s jej francúzskym kolegom a partnerom Rolandom Marchalom.



V máji roku 2020 bola Adelkhahová odsúdená na päť rokov väzenia za sprisahanie proti národnej bezpečnosti. Jej prívrženci toto obvinenie vždy odsudzovali ako absurdné.



Marchala prepustili z väzby v marci 2020 a Adelkhahová bola od októbra toho istého roku doma v Teheráne, pričom bola monitorovaná za pomoci elektronického náramku. V januári tohto roku sa však opäť musela vrátiť do väzenia. Minulý týždeň jej iránske úrady opäť povolili, aby na krátky čas opustila väzenie.



Irán zadržiava ešte ďalších troch francúzskych štátnych príslušníkov.



Benjamina Briera, rodáka z Lyonu, zadržali v máji roku 2020, keď pomocou dronu snímal scenérie v prírodnom parku v púšti neďaleko turkménsko-iránskych hraníc. Neskôr bol odsúdený na osem rokov väzenia za špionáž.



Začiatkom mája sa do väzenia dostali predstaviteľka francúzskych učiteľských odborov Cécile Kohlerová a jej partner Jacques Paris. Podľa Teheránu boli vzatí do väzby na základe obvinení súvisiacich s ohrozením bezpečnosti Iránu.



Irán trvá na tom, že cudzincov súdi spravodlivo. Ich príbuzní a aktivisti však tvrdia, že sú len "figúrkami v politickej hre" Teheránu.