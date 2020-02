Francúzska vedkyňa väznená v Iráne ukončila protestnú hladovku

Teherán 12. februára (TASR) - Francúzska vedkyňa iránskeho pôvodu Fariba Adelkhahová, ktorá je od júna väznená v Iráne, ukončila v stredu svoju šesť týždňov trvajúcu protestnú hladovku. Podľa agentúry AFP o tom informoval jej právnik. Hladovku držala od 24. decembra na protest proti svojmu uväzneniu, dodala webová stránka denníka Le Figaro.



Advokát zadržiavanej vedkyne vysvetlil, že jeho mandantka reagovala na písomné výzvy občianskych a politických aktivistov a "dnes na poludnie (miestneho času) ukončila hladovku.



Výbor aktivistov na podporu Fariby Adelkhahovej nedávno označil jej zdravotný stav za "alarmujúci" a vyzval ju, aby hladovku ukončila. Nátlak na ňu v tomto smere vyvíjali aj iránske väzenské a justičné orgány.



Vedkyňa je zadržiavaná v teheránskej väznici Evin, kde čaká na svoj súdny proces. Podporná skupina predpokladá, že súdny proces s ňou sa začne ešte do 20. marca, keď sa v Iráne začne slávenie príchodu perzského Nového roku.



Fariba Adelkhahová je uznávanou odborníčkou na šiitský islam z parížskeho Inštitútu politických vied (Science Po). Iránske úrady ju zadržali vlani v polovici júna a podozrievajú ju zo špionáže.



Spolu s Adelkhahovou zadržali aj jej kolegu zo Science Po Rolanda Marchala, ktorý je obvinený z ohrozovania bezpečnosti štátu.



Vzhľadom na to, že Abdelkhahová má iránske i francúzske občianstvo, francúzska vláda už viackrát žiadala, aby ju vo väzení mohli navštíviť pracovníci francúzskeho konzulátu v Teheráne.



Iránske úrady to odmietli a iránska vláda kritizovala Paríž za zasahovanie do svojich vnútorných záležitostí. Irán totiž dvojaké občianstvo neuznáva.



Abdelkhahová a Marchal nie sú jedinými výskumníkmi zadržiavanými v súčasnosti v Iráne. Tamojšie úrady totiž 1. októbra 2019 potvrdili aj zadržanie antropológa Kameela Ahmadyho, ktorý má okrem iránskeho aj britské občianstvo.



Podľa ľudskoprávnych skupín je v iránskych väzeniach v súčasnosti zadržiavaných najmenej 11 cudzincov a Iráncov s dvojitým občianstvom.