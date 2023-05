Francúzska vláda bagatelizuje migračný spor s Talianskom

Paríž 5. mája (TASR) - Francúzska vláda sa v piatok usilovala bagatelizovať migračný spor s Talianskom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani vo štvrtok zrušil svoju cestu do Paríža. Dôvodom boli vyjadrenia francúzskeho ministra vnútra Géralda Darmanina, že Meloniová "nie je schopná vyriešiť problém s migrantami".



"Minister vnútra nemal v úmysle žiadnym spôsobom odsúvať Taliansko nabok," uviedol hovorca francúzskej vlády Olivier Véran.



"S Talianmi rokujeme - oni milujú politiku - chcú však robiť veci po svojom a chcú, aby im to ostatní povolili," povedal Véran. To je podľa jeho slov dobré, pretože Francúzsko nemá v úmysle konať inak.



Francúzsky minister dopravy Clément Beaune bol však v inom piatkovom rozhovore menej zmierlivý. Upozornil na politické rozdiely medzi pravicovou vládou Meloniovej a centristickým kabinetom francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. "Na riešenie záležitosti migrácie neexistuje žiadne riešenie, ktoré nezahŕňa európsku spoluprácu," povedal.



Tajani sa mal v Paríži stretnúť s Macronom. Vo štvrtkovom televíznom rozhovore označil Darmaninove vyjadrenia za bodnutie do chrbta a žiadal ospravedlnenie premiérke, vláde i Taliansku.



Francúzska a talianska vláda sa v posledných rokoch opakovane dostali do sporov pre spravovanie spoločnej hranice a prijímanie lodí humanitárnych organizácií s migrantmi na palube.