Francúzska vláda chce do ústavy začleniť právo na interrupciu

Paríž 12. decembra (TASR) - Vo francúzskej ústave by čoskoro mohlo byť zakotvené právo na interrupciu. Návrh príslušného zákona bol v utorok predložený na rokovanie vlády, informoval podľa agentúry DPA hovorca vlády Olivier Véran.



Podľa dôvodovej správy k návrhu ústavného zákona bude umelé prerušenie tehotenstva definované ako jedna zo základných slobôd. V návrhu teda nie je "právo na umelé prerušenie tehotenstva", ako to uprednostňovali organizácie bojujúce za práva žien, píše sa na spravodajskom webe France Info.



O začlenení práva na interrupciu do ústavy sa vo Francúzsku začalo opäť diskutovať v roku 2022 po rozhodnutí Najvyššieho súdu USA, ktorý zrušil prelomové rozhodnutie z roku 1973 zakotvujúce právo ženy na interrupciu v celej krajine.



Aj v reakcii na to francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu v prejave pri príležitosti 75. výročia Deklarácie ľudských práv vyhlásil, že slobody pre ženy, "o ktorých sme si mysleli, že ich nie je možné vrátiť späť, sú spochybňované politickými hnutiami, niekedy vodcami, ktorí sa dostanú k moci, judikatúrou, ktorá sa mení v závislosti od politickej rovnováhy".



Dodal, že Francúzsko práve z tohto dôvodu chce ísť príkladom, a to tým, že "do svojej ústavy začlení slobodu žien uchýliť sa k dobrovoľnému ukončeniu tehotenstva".



Elyzejský palác uznal, že zahrnutie možnosti umelého prerušenia tehotenstva do ústavy je predovšetkým "symbolickým" krokom, keďže príslušný zákon existuje a platí.



Interrupcia, ktorá bola dočasne povolená v roku 1975, bola vo Francúzsku definitívne legalizovaná v decembri 1979. Zákon bol odvtedy rozšírený, pričom zákonná lehota na vykonanie zákroku bola predĺžená na 14. týždeň tehotenstva. Náklady na tento zákrok sú plne hradené poisťovňami. Podľa najnovších oficiálnych údajov bolo vo Francúzsku v roku 2022 zaznamenaných 234.300 potratov.