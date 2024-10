Francúzska vláda chce na budúci rok nový zákon o imigrácii

Paríž 14. októbra (TASR) - Francúzsko plánuje na budúci rok prijať nový zákon o imigrácii, uviedla hovorkyňa vlády v nedeľu. Vláda Michela Barniera dúfa, že návrh zákona predloží parlamentu začiatkom roka 2025, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



"Bude potrebný nový zákon," povedala hovorkyňa Maud Bregeonová pre stanicu BFMTV. Jej vyjadrenie prišlo v čase, keď sa nová pravicová vláda deklaruje cieľ sprísniť imigračnú politiku a hraničné kontroly.



V septembri bola v Paríži znásilnená a zavraždená študentka, pričom podozrivý je Maročan. To ešte viac rozprúdilo diskusie o prisťahovalectve.



Vláda chce predĺžiť dobu zadržiavania migrantov bez dokladov, ktorých možno považovať za nebezpečných, s cieľom efektívnejšie uplatňovať nariadenia na vyhostenie. Jednou z možností je predĺžiť maximálnu dobu zadržania z 90 na 210 dní, čo je v súčasnosti možné iba v prípade teroristických činov.



"Nevylučujeme možnosť, že zvážime ďalšie opatrenia," uviedla Bregeonová s tým, že "ak ide o ochranu francúzskych občanov", nemalo by existovať "žiadne tabu".



Vo Francúzsku schválili minulý rok v decembri zákon o prisťahovalectve, pričom jeho text bol sprísnený, aby v parlamente získal podporu krajne pravicových a pravicových poslancov. Ústavná rada však väčšinu nových zmien a doplnení zamietla a prezident Emmanuel Macron zákon podpísal v obmedzenom znení.



Zamietnuté opatrenia "budú slúžiť ako základ pre nový zákon o imigrácii," povedal pre agentúru AFP vládny zdroj."Niektoré prejdú úpravou a budú aj doplnenia," dodal zdroj.



Najradikálnejší člen vlády, minister vnútra Bruno Retailleau, prisľúbil, že zakročí proti imigrácii. Po nástupe do funkcie vyhlásil, že "právny štát nie je nehmatateľný ani posvätný". Retailleau sa považuje za strojcu minuloročnej legislatívy týkajúcej sa imigrácie.