Francúzska vláda chce predĺžiť výnimočný stav do konca júla 2022

Paríž 13. októbra (TASR) - Francúzka vláda chce pre pandémiu koronavírusu požiadať zákonodarcov o predĺženie výnimočného stavu do 31. júla budúceho roka, aby sa krajina dokázala vysporiadať s krízou spôsobenou koronavírusom. V stredu to oznámil hovorca francúzskej vlády Gabriel Attal, informovala agentúra Reuters.



"Existuje nezanedbateľné riziko, že príde k obnove pandémie. Do budúceho leta musíme ostať ostražití," uviedol Attal pre novinárov po stretnutí vládneho kabinetu.



Predĺženie výnimočného stavu by znamenalo, že vláda si ponechá moc, ktorá jej dovoľuje predlžovať alebo obnovovať reštriktívne opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu. Vláda by tak napríklad mohlo predĺžiť povinnosť preukázania sa covidpasom pri vstupe do niektorých prevádzok, akými sú reštaurácie, kiná, či bary.



Súčasný výnimočný stav, ako aj povinnosti preukazovania sa covidpasmi by sa mali skončiť 15. novembra.