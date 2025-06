Francúzska vláda chce zaistiť návrat občanov z lode smerujúcej do Gazy

Paríž 9. júna (TASR) - Francúzsko v pondelok vyhlásilo, že sa bude snažiť zabezpečiť rýchly návrat francúzskych občanov z lode s humanitárnou pomocou smerujúcou do Pásma Gazy, ktorú v pondelok zadržala izraelská armáda. Na lodi cestuje 12 ľudí vrátane švédskej aktivistky Grety Thunbergovej či francúzskej poslankyne Európskeho parlamentu Rimy Hassanovej. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Prezident Emmanuel Macron požiadal, aby sa šiesti francúzski občania na palube lode „mohli čo najskôr vrátiť do Francúzska“, uviedol anonymný prezidentský úradník. Minister zahraničných vecí Jean-Noel Barrot dodal, že Paríž bude pracovať na tom, aby „uľahčil ich rýchly návrat do Francúzska“.



Jachtu Madleen plaviacu sa pod vlajkou Británie prevádzkuje propalestínska koalícia Flotila slobody (FFC). V pondelok chcela dopraviť do Gazy symbolické množstvo pomoci pre civilistov a zvýšiť medzinárodné povedomie o tamojšej humanitárnej kríze.



V noci však na palubu vstúpili izraelské jednotky pred tým, ako sa dostala na pobrežie, uviedla FFC na sociálnej sieti. Izraelské ministerstvo zahraničných vecí neskôr potvrdilo, že loď je pod izraelskou kontrolou.



Izraelský minister obrany Jisrael Kac nariadil v nedeľu armáde, aby lodi Madleen zabránila priplávať k brehom Pásma Gazy. Misiu označil za propagandistickú akciu na podporu palestínskeho militantného hnutia Hamas.