Predajcovia bielizne spustili protestnú kampaň proti opatreniam

Paríž 23. apríla (TASR) - Maloobchodníci so spodnou bielizňou vo Francúzsku spustili kampaň, v ktorej svoje zákazníčky vyzývajú, aby premiérovi Jeanovi Castexovi poslali poštou v obálke čipkované nohavičky a tangá a žiadali takto výnimku z pravidiel v poradí už tretieho lockdownu, ktorý vo Francúzsku trvá od začiatku apríla.



Protestná kampaň sa volá Action Culottée - ide o slovnú hračku, ktorá by sa dala preložiť aj ako "drzá akcia" - a majitelia obchodov ju koordinovali na Facebooku.



"Chceli sme upozorniť na veľmi vážnu situáciu, v ktorej sa ocitli stovky obchodov so spodnou bielizňou po celom Francúzsku," uvádza sa vo vyhlásení skupiny. "Všetci máme veľmi silný pocit nespravodlivosti", že tento typ obchodov nebol zaradený medzi obchody s nevyhnutným sortimentom.



Vesna Savovicová, predavačka dámskej bielizne z mesta Sens ležiaceho juhovýchodne od Paríža, v rozhovore pre televíziu France 3 ako príklad uviedla, že obchody s týmto sortimentom sú nevyhnutnosťou napr. pre ženy s veľkým poprsím, ktoré bez vyskúšania nenájdu vhodnú spodnú bielizeň, či ženy, ktoré potrebujú podprsenky na dojčenie, alebo dospievajúce dievčatá.



Úrad predsedu vlády Castexa bol zodpovedný za zostavenie zoznamu obchodov, ktoré môžu počas lockdownu zostať vo Francúzsku otvorené. Patria sem obchody s potravinami a nápojmi, ale aj kvetinárstva, kníhkupectvá, kaderníctva a záhradné centrá.



Dvanásť maloobchodných federácií zverejnilo vo štvrtok otvorený list, v ktorom žiadajú, aby všetky obchody boli znovuotvorené najneskôr 10. mája.



Francúzska vláda je momentálne v procese prípravy svojich plánov na postupné znovuotváranie sa krajiny.



Nemenovaný vládny zdroj pre AFP uviedol, že prezident Emmanuel Macron plánuje dodržať svoj cieľ, že od polovice mája sa vo Francúzsku otvoria terasy reštaurácií, ako aj kiná, divadlá a múzeá - i keď so zníženým počtom návštevníkov.



Premiér Castex vo štvrtok na tlačovej konferencii oznámil, že Francúzsko pravdepodobne dosiahlo vrchol tretej vlny pandémie.



"Zdá sa, že vrchol tretej vlny je za nami," uviedol a dodal, že situácia sa pomaly zlepšuje.



Vláda očakáva, že počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom bude postupne klesať, a to aj pod vplyvom lockdownu, ktorý sa vo Francúzsku začal 3. apríla, ako aj vďaka očkovacej kampani.



Informoval, že výučba v školách bude pokračovať podľa plánu - od budúceho týždňa, avšak za veľmi striktného dodržania stanovených hygienických pravidiel vrátane testovania detí pomocou testov zo slín.



Do škôl sa zatiaľ vrátia žiaci materských a základných škôl. Stredoškoláci sa budú ešte učiť dištančne a od 3. mája sa v ich prípade začne so striedaním prezenčnej a dištančnej výučby.



Veľkou novinkou návratu do škôl bude testovanie žiakov a učiteľov stredných škôl pomocou samoodberových testov - nakúpených je ich 64 miliónov kusov.