Francúzsko nariadilo časti štrajkujúcich zamestnancov návrat do práce

Paríž 12. októbra (TASR) - Francúzska vláda v stredu oznámila, že nariadila časti zamestnancov rafinérií, aby sa vrátili na svoje pracoviská. Ide o prejav snahy prelomiť štrajk a blokádu rafinérií a skladov pohonných látok, ktoré vo Francúzsku spôsobili nedostatok benzínu a nafty.



Cieľom odborárov je dosiahnuť výrazné zvýšenie platov. Ich štrajk ochromil šesť zo siedmich rafinérií pohonných látok vo Francúzsku. Nedostatok benzínu a nafty na celoštátnej úrovni ešte zhoršilo tankovanie do zásoby, ku ktorému sa uchýlila časť vodičov.



Ako podľa TASR informovala agentúra AFP, ministerstvo pre transformáciu energetiky v stredu uviedlo, že nariadenie vrátiť sa do práce sa týka pracovníkov v sklade pohonných hmôt Esso-ExxonMobil v rafinérii v Gravenchon-Port-Jérôme na severe Francúzska. Do práce sa majú vrátiť "ešte dnes", teda v stredu.



Štrajkujúci zamestnanci francúzskych rafinérií si však v stredu – podľa AFP – odhlasovali, že budú pokračovať v štrajku a blokádach svojich podnikov, čím sa fakticky vzopreli vyhrážkam vlády, že ich prinúti vrátiť sa do práce.



AFP pripomenula, že v prípade núdze má štát právomoc rekvirovať rafinérie a prinútiť ich zamestnancov, aby sa vrátili na svoje pracovné miesta. Tým, ktorí sa podriadiť tejto požiadavke odmietnu, hrozia pokuty alebo väzenie.



Vládni ministri síce vyzvali na riešenie krízy rokovaním, ale v dôsledku narastajúcej nespokojnosti pohrozili priamym zásahom do pracovných procesov s cieľom obnoviť dodávky.



Táto kríza vo Francúzsku nastala v období nárastu cien energií i inflácie. Dôležitým faktorom sú však aj vysoké zisky francúzskej spoločnosti TotalEnergies, ktoré vyvolali hnev časti občanov, čo následne viedlo k výzvam, aby táto spoločnosť bola viac zdanená. Vláda tieto výzvy neustále odmieta.



V tejto situácii ľavicové politické strany zvolávajú na nasledujúcu nedeľu pochod na protest proti centristickej vláde prezidenta republiky Emmanuela Macrona a proti vysokým životným nákladom.



"Dúfam, že toto je iskra, ktorá odštartuje generálny štrajk," povedala v stredu skoro ráno pre rozhlasovú stanicu France Info vplyvná poslankyňa strany Zelených Sandrine Rousseauová.