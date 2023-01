Francúzska vláda navrhuje zvýšiť vek odchodu do dôchodku na 64 rokov

Paríž 10.januára (TASR) - Francúzska premiérka Élisabeth Bornová v utorok predstavila návrh dôchodkovej reformy, ktorým sa zákonný vek odchodu do dôchodku zvyšuje zo 62 na 64 rokov. Cieľom reformy je zabezpečiť "rovnováhu" priebežného systému v roku 2030, uviedla premiérka na úvod svojej tlačovej konferencie, informovala na svojom webe stanica France Bleu, ktorú monitorovala TASR.



Bornová podľa agentúry AFP vysvetlila, že tieto zmeny sú nevyhnutné, aby sa zabránilo veľkým deficitom v systéme v nasledujúcich rokoch. Uviedla, že "nerobiť nič" by bolo nezodpovedné.



"Nevyhnutne by to viedlo k masívnemu zvýšeniu daní, zníženiu dôchodkov a ohrozilo by to náš dôchodkový systém," povedala. Dodala však súčasne: "Veľmi dobre si uvedomujem, že uskutočňovanie zmien v našom dôchodkovom systéme vyvoláva medzi Francúzmi obavy a strach."



Agentúra Reuters pripomenula, že aj niektorí z najbližších spojencov prezidenta Emmanuela Macrona sú znepokojení navrhovanými zmenami, ktoré prichádzajú v potenciálne výbušnom čase – krátko po pandémii ochorenia COVID-19 a v čase vysokej inflácie.



Podľa Reuters sa vo všeobecnosti očakáva, že všetky francúzske odborové zväzy spoločne vyzvú na štrajk, ktorý by sa mohol začať už na budúci týždeň. Bude to prvá takáto akcia za posledných 12 rokov – od poslednej dôchodkovej reformy.



Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že približne dve tretiny Francúzov sú proti zvyšovaniu veku odchodu do dôchodku a väčšina by podporila protesty.



Najväčšie obavy vo Francúzsku vyvoláva hrozba, že sa obnovia protesty z roku 2018, keď ľudia oblečení vo fluorescenčných žltých bezpečnostných vestách začali blokovať cesty. Tento často násilný prejav odporu viedol Macrona k prísľubu, že jeho vládnutie bude menej autoritatívne.



"Nevidím to na ďalšiu krízu žltých viest," povedal pre agentúru AFP Bruno Cautres, politický expert z parížskej univerzity Sciences Po, ktorý súčasne priznal, že v krajine vládne atmosféra "pesimizmu, fatalizmu a hnevu" a pocit permanentnej krízy.



Ľavicoví odporcovia o reforme tvrdia, že je nespravodlivá, pretože vyšší vek odchodu do dôchodku najviac postihne nekvalifikovaných pracovníkov, keďže tí zvyčajne začínajú pracovať skôr ako absolventi škôl.



Vláda dúfa, že návrh zákona o dôchodkovej reforme bude parlamentom prijatý už na budúci mesiac, aj keď Macronovi spojenci sú v Národnom zhromaždení od volieb z júna minulého roku v menšine.



Nádeje vlády v úspech iniciatívy dostali v utorok nový impulz, keď pravicová opozičná strana Republikáni (LR) signalizovala, že ju v hlasovaní podporí, pokiaľ bude splnených "niekoľko podmienok", ako uviedol predseda poslaneckého klubu LR Olivier Marleix.



AFP pripomenula, že aj väčšina susedných krajín Francúzska zvýšila vek odchodu do dôchodku na 65 rokov alebo i viac.