Francúzsko nevidí dôvod podozrievať Čínu z vypustenia koronavírusu

Paríž 17. apríla (TASR) - Francúzska vláda v piatok vyhlásila, že nie je žiaden dôvod veriť tomu, že Čína uvoľnila nový koronavírus z laboratória vo Wu-chane, ktoré pomáhali budovať francúzski výskumníci. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Úrad francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona vo vyhlásení uviedol: "V tomto štádiu nie je žiadny faktický dôkaz... ktorý by spájal pôvod ochorenia COVID-19 a prácu v laboratóriu P4 v Číne."



Americký prezident Donald Trump a niektorí ďalší predstavitelia USA tvrdia, že koronavírus unikol z čínskeho laboratória. Čína obviňuje americkú administratívu, že tým len odkláňa pozornosť od vlastných chybných krokov pri riešení šíriacej sa nákazy koronavírusom.



Spomínané laboratórium vo Wu-chanskom ústave virológie pomohli naprojektovať a vybudovať výskumníci a inžinieri francúzskej vlády, takže táto extrémna teória vyvoláva vo Francúzsku otázky.



Ministerka obrany Florence Parlyová povedala, že "v Číne sa stali veci, o ktorých nevieme", ale odmietla názory, že Čína uvoľnila vírus, aby "neutralizovala operačné schopnosti našich armád".



Hoci koronavírus odborníci ešte stále skúmajú, prevláda medzi nimi teória, že nákaza u ľudí sa zrejme začala na trhu so zvieratami v stredočínskom meste Wu-chan, kde sa pravdepodobne preniesla na človeka so živočícha, ktorý sa vírusom nakazil od netopiera.