Francúzská vláda od dôchodkovej reformy neupúšťa, štrajky pokračujú

Paríž 8. decembra (TASR) - Francúzska vláda uviedla, že naďalej mieni realizovať plánované dôchodkové reformy, avšak nový systém, ktorý vyvolal celonárodné štrajky, bude zavedený postupne a budú pri tom zohľadňované obavy verejnosti. Informovala o tom agentúra Reuters.



Dopravné systémy v krajine boli v nedeľu štvrtý deň po sebe ochromené, keď odbory v štátnej železničnej spoločnosti SNCF a parížskom systéme verejnej dopravy RATP pokračovali vo svojom štrajku proti zmenám.



"Som odhodlaný doviesť túto dôchodkovú reformu do konca a... budem riešiť obavy ľudí," povedal premiér Édouard Philippe pre nedeľňajšie noviny Le Journal du Dimanche (JDD). "Ak dnes neuskutočníme dôkladnú, serióznu a progresívnu reformu, niekto iný to urobí zajtra, ale naozaj brutálne," vyhlásil.



Philippe avizoval, že podrobný prehľad plánu penzijnej reformy predstaví v stredu.



Námestníčka ministerky životného prostredia Emmanuelle Wargonová pre rozhlasovú stanicu France Info povedala, že vláda bude pružná, pokiaľ ide o časový rámec a realizáciu reforiem. "Niektorí hovoria, že za nového systému všetci stratia. Tak to nebude. Bude to pomerne pozitívne pre významnú časť francúzskych občanov," vyhlásila.



Líder odborovej konfederácie CGT Philippe Martinez uviedol, že CGT nepoľaví, pokým vláda svoj plán neodvolá. "Budeme pokračovať, kým tento plán nebude stiahnutý," povedal pre JDD s tým, že premiér by sa mal "vrátiť na začiatok".



Odbory plánujú na budúci utorok druhú demonštráciu po tom, ako sa na prvej uplynulý štvrtok zúčastnilo 65.000 ľudí v Paríži a celkovo 806.000 ľudí v celom Francúzsku, ako to vyplýva z údajov polície.