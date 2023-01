Francúzska vláda odmieta ustúpiť od dôchodkovej reformy

Paríž 23. januára (TASR) - Francúzska vláda napriek masovým protestom trvá na svojom návrhu dôchodkovej reformy, ktorým by sa zvýšil vek odchodu do dôchodku na 64 rokov.



Ako spresnila agentúra AFP, na zasadnutí vlády bol totiž v pondelok prezentovaný príslušný text príslušného návrhu. To je posledný krok pred odoslaním zákona na diskusiu do parlamentu, informuje TASR.



Okrem postupného zvyšovania veku odchodu do dôchodku zo súčasných 62 na 64 rokov by sa zvýšil aj minimálny počet rokov, ktoré musia ľudia platiť do systému, aby získali plný dôchodok - a to zo súčasných 42 rokov na 43 rokov. Zároveň sa v ňom stanovuje zvýšenie minimálneho dôchodku na 1200 eur mesačne.



Reforma by sa mala využiť aj na odstránenie znevýhodnení v súčasnom dôchodkovom systéme, uviedol minister pre štátnu službu Stanislas Guerini po zasadnutí vlády, informovala agentúra DPA.



Francúzsky minister práce Olivier Dussopt obhajoval postoj vlády vyhlásením, že ustúpiť od zvýšenia veku odchodu do dôchodku "by znamenalo vzdať sa snahy o obnovenie rovnováhy (dôchodkového) systému".



Podľa francúzskej vlády hrozí, že sa tento systém bez schválenia navrhovaných zmien dostane v najbližších rokoch do miliardového deficitu a že je potrebné nájsť úspory, aby sa predišlo nákladným doplatkom zo všeobecných daní.



Dussopt uviedol, že vláda "nesúhlasí s odbormi", ktoré minulý štvrtok zvolali štrajk a masové protesty, počas ktorých vyšlo do ulíc viac ako 1,1 milióna odporcov dôchodkovej reformy.



Odbory sa teraz pripravujú na ďalší štrajk na 31. januára, pričom varujú, že ak vláda neustúpi, sú pripravené svoje protestné akcie zintenzívniť.



Vláda teraz musí dôchodkovú reformu presadiť v parlamente, kde bude čeliť nesúhlasu najmä zo strany ľavice.



Minister Dussopt avizoval, že vláda prijme pozmeňujúce návrhy, ktoré "zlepšia text", ale nevzdá sa plánu na návrat k vyrovnanému hospodáreniu v dôchodkovom systéme do roku 2030, ani základov reformy.



Popredný ľavicový poslanec Francois Ruffin (Nepoddajné Francúzsko - LFI) v nedeľu vyhlásil, že jeho kolegovia sa nebudú snažiť pochovať rozpravu pozmeňujúcimi návrhmi, ako pôvodne hrozili. Namiesto toho však vládny návrh "rozoberú slovo za slovom" a "jednu po druhej odhalia lži vlády."



V rozhovore pre televíznu stanicu France 3 Ruffin vyhlásil, že francúzsky prezident Emmanuel Macron "nerobí túto reformu z ekonomických dôvodov" - ide mu údajne len o tom, "aby krajine vnútil svoju autoritu".



Samotný Macron v nedeľu opäť zdôraznil, že dôchodková reforma bola súčasťou jeho programu vo vlaňajších voľbách, v ktorých sa stal hlavou štátu na druhé funkčné obdobie. O niekoľko týždňov neskôr, v parlamentných voľbách, však prišiel o väčšinu v zákonodarnom zbore, čo teraz komplikuje schvaľovanie vládnych návrhov zákonov.



AFP dodala, že poslanci Macronovej strany zvažujú, že plénu predložia vlastné pozmeňujúce návrhy.



"Naši poslanci budú mať právo túto reformu vylepšiť," povedal v pondelok pre rozhlasovú stanicu Franceinfo líder prezidentovej strany Obroda Stéphane Séjourné.