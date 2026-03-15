Francúzska vláda odmieta, že by pripravila mierový plán pre Libanon
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v sobotu vyhlásil, že jeho vláda je pripravená sprostredkovať priame rokovania o prímerí medzi Izraelom a Libanonom v Paríži.
Paríž 14. marca (TASR) – Francúzska vláda v sobotu večer odmietla tvrdenia, že pripravila vlastný mierový plán pre Libanon. Túto informáciu priniesol v ten istý deň portál Axios s tým že by zahŕňal aj uznanie Izraela zo strany vlády v Bejrúte a odzbrojenie Hizballáhu, píše TASR podľa agentúry AFP.
„Francúzsko podporilo ochotu libanonských orgánov viesť priame rokovania s Izraelom a ponúklo im, že ich bude sprostredkúvať,“ uvádza sa vo vyhlásení ministerstva zaslanom agentúre AFP. „Je však na stranách, a len na nich, aby stanovili program týchto rokovaní,“ uviedlo.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v sobotu vyhlásil, že jeho vláda je pripravená sprostredkovať priame rokovania o prímerí medzi Izraelom a Libanonom v Paríži. Podľa jeho slov je Bejrút ochotný rokovať.
Návrh, ktorého existenciu Paríž odmieta, podľa Axiosu počíta s uznaním Izraela zo strany libanonskej vlády, ako aj jej záväzok zabrániť útokom na Izrael a odzbrojenie Hizballáhu, na ktoré by dozerala medzinárodná koalícia. Libanon by tiež podľa neho mal do dvoch mesiacov začať rokovania o trvalej dohode o neútočení s Izraelom, čím by sa potenciálne ukončil formálny vojnový stav, ktorý trvá od roku 1948. Po uzavretí takejto dohody by sa Izrael stiahol z viacerých pozícií v južnom Libanone a do konca roka 2026 by boli formálne vyznačené hranice medzi Izraelom a Libanonom, ako aj medzi Libanonom a Sýriou.
