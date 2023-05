Francúzska vláda oznámila zákaz predaja bazénov v niektorých regiónoch

Toulouse 7. mája (TASR) - Francúzska vláda oznámila, že v dôsledku pretrvávajúceho sucha od 10. mája zakáže predaj nadzemných bazénov v regióne Východné Pyreneje na juhu krajiny. Spolu so zákazom umývania áut, polievania trávnikov a záhrad a napúšťania bazénov ide o súčasť krízových opatrení na šetrenie vodou.



TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Ak by si ľudia mohli kupovať bazény, "budú v pokušení ich naplniť, aj keď to nie je povolené", povedal pre televíznu stanicu RTL minister životného prostredia Christophe Béchu.



"Ľudia si budú musieť zvyknúť na myšlienku, že globálne otepľovanie nás postihlo práve teraz," dodal.



Podľa regionálneho prefekta Rodriguea Furcyho veľkú časť južného Francúzska trápi najhoršie sucho od roku 1959. Zásoby vody sa vyčerpali už v minulom roku a po suchej zime sa nedoplnili.



Vlani malo vážne problémy s dodávkou vody zhruba 1000 obcí a pre 400 obcí museli vodu dovážať v cisternách alebo fľašiach. Strata dodávok vody tento rok hrozí pre približne 2000 obcí, uviedol minister Béchu.



Krízové opatrenia v zásobovaní vodou už preto platia pre štyri francúzske departementy. V zhruba 40 ďalších, čo predstavuje takmer polovicu krajiny, platí stupeň výstrahy.



Vo Francúzsku sa zhruba 58 percent vody spotrebuje v poľnohospodárstve, 26 percent tvorí pitná voda, 12 percent sa spotrebuje na chladenie reaktorov jadrových elektrární a štyri percentá idú pre priemysel.



Z dôvodu nízkej hladiny vodných nádrží vlani v lete museli jadrové elektrárne znížiť produkciu elektriny, a ovplyvnilo to aj vodné elektrárne.