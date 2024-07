Francúzska vláda pozastavila reformu poistenia v nezamestnanosti

Paríž 1. júla (TASR) - Francúzsky premiér Gabriel Attal pozastavuje kontroverznú reformu poistenia v nezamestnanosti. Podľa denníka Le Monde to oznámili zdroje z Attalovho okolia v nedeľu večer po prvom kole predčasných parlamentných volieb. Táto reforma mala byť pôvodne oficializovaná v pondelok zverejnením príslušného dekrétu v úradnom vestníku, informuje TASR.



Toto Attalovo rozhodnutie prišlo v čase, keď prezidentský tábor v prvom kole parlamentných volieb zaostal za ľavicou a krajnou pravicou, ktoré sú proti tejto reforme.



Predpokladá sa preto, že vládny návrh reformy by pred druhým kolom parlamentných volieb mohol byť predmetom úprav a diskusií medzi politickými silami z tábora hlásiaceho sa k hodnotám Francúzskej republiky. Prezident Emmanuel Macron síce označil zmeny v dôchodkovom systéme za "nevyhnutné", ale dodal, že otvorený jeho úpravám, pokiaľ ide o "modality".



Súčasné pravidlá o dávkach v nezamestnanosti boli platné len do nedele. Aby sa predišlo právnemu vákuu, v pondelok bude zverejnená vyhláška, ktorou sa platnosť týchto pravidiel predĺži, oznámili úrad predsedu vlády a ministerstvo práce citované denníkom Le Monde. Podľa televízie BFM súčasné pravidlá budú platiť do 31. júla.



Dôchodková reforma je jednou z vlajkových lodí druhého funkčného obdobia prezidenta Emmanuela Macrona, ale návrh na jej reformu vyvolal vo Francúzsku v posledných mesiacoch vlnu mohutných protestov.



V súlade s reformou francúzska vláda plánuje skrátiť obdobie, počas ktorého môžu ľudia žiadať o dávky v nezamestnanosti, aby posilnila ich motiváciu pracovať. Dávky v nezamestnanosti majú byť obmedzené maximálne na 15 mesiacov, zatiaľ čo v súčasnosti je to 18 mesiacov.



Okrem toho budú úrady práce vyžadovať, aby žiadateľ o podporu pracoval aspoň osem mesiacov z uplynulých 20 mesiacov, namiesto doterajších šiestich mesiacov z predchádzajúcich 24 mesiacov.